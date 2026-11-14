"Herzzerreißend!" Todes-Drama erschüttert Mikaela Shiffrin

Die internationale Wintersport-Welt und Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin trauern um eine der bekanntesten Stimmen der US-Sportgeschichte. Der langjährige NBC-Kommentator Dan Hicks ist nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben.

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Der plötzliche Tod von Dan Hicks sorgt in den USA und im gesamten alpinen Skizirkus für Bestürzung. Hicks verstarb am Mittwoch, wie sein langjähriger Arbeitgeber NBC und seine Ehefrau Hannah Storm, selbst profilierte Moderatorin beim Sportsender ESPN, am Donnerstag öffentlich bekannt gaben. Für Ausnahme-Athletin Mikaela Shiffrin ist der Verlust ein persönlicher Tiefschlag. Über die Plattform X meldete sich die dreifache Olympiasiegerin zu Wort und fand bewegende Zeilen für ihren langjährigen Wegbegleiter am Mikrofon.

Auf X schrieb Shiffrin sichtlich mitgenommen: "Es ist schockierend und herzzerreißend." Hicks war bei all ihren großen Meilensteinen dabei: "Dan Hicks hat jedes meiner olympischen Rennen kommentiert, von Sotschi bis Cortina, und seine Stimme ist untrennbar mit all diesen Erinnerungen verbunden." Shiffrin würdigte vor allem seine akribische Professionalität und Leidenschaft: "Er ließ den Moment immer voll zur Geltung kommen. Der Skirennsport konnte sich glücklich schätzen, ihn zu haben."

Die Stimme aller Olympia-Rennen von Sotschi bis Cortina

Für Shiffrin war Hicks weit mehr als nur ein Berichterstatter. Er bildete über viele Jahre hinweg die vertraute akustische Kulisse ihrer Karriere. Seit den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi begleitete er jeden ihrer Läufe bis hin zu den Spielen 2026 in Cortina d'Ampezzo. Besonders ein Augenblick hat sich bei der US-Amerikanerin für immer eingebrannt: Hicks’ legendärer Ausruf bei ihrem Slalom-Triumph in Cortina 2026, als er ins Mikrofon rief: "Kommt einfach über die Ziellinie." Diese Worte griff Shiffrin in ihrem emotionalen Abschiedspost noch einmal auf.

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Die Karriere von Dan Hicks beim US-Netzwerk NBC im Überblick:

Einsatz bei Großevents: Kommentator bei insgesamt 16 Olympischen Spielen seit dem Jahr 1992

Kommentator bei insgesamt 16 Olympischen Spielen seit dem Jahr 1992 Sportarten-Vielfalt: Neben dem alpinen Skirennsport prägte er vor allem Übertragungen im Schwimmen und Golf

Neben dem alpinen Skirennsport prägte er vor allem Übertragungen im Schwimmen und Golf Feste Größe: Hicks galt über mehr als drei Jahrzehnte hinweg als journalistisches Aushängeschild des Senders

Große Anteilnahme bei Familie und Kollegen

Der US-Sender NBC reagierte mit tiefer Trauer auf das Ableben seines langjährigen Reporters und hob dessen herausragende Persönlichkeit hervor: "Wenn er einen Raum betrat, brachte er Energie, Lachen und Zusammenhalt mit." Hicks sei unendlich freundlich, aufmerksam und humorvoll gewesen und habe jedem Menschen das Gefühl gegeben, wichtig zu sein.

Shiffrin übermittelte ihr tiefes Mitgefühl an Hicks’ Ehefrau Hannah Storm, seine drei Töchter sowie an die gesamte Redaktion von NBC. Seine Ehefrau wandte sich via Instagram mit ergreifenden Worten an die Öffentlichkeit: "Unsere Familie ist zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dan nach einer akuten Erkrankung. Er war über 30 Jahre lang ein treuer Ehemann, ein liebevoller Vater unserer drei Töchter und ein geschätzter Freund für so viele Menschen. Sein Verlust ist unermesslich."

Mit Dan Hicks verliert die US-Sportberichterstattung eine unverwechselbare Persönlichkeit, deren Stimme Generationen von Sportfans und Idolen wie Mikaela Shiffrin für immer in Erinnerung bleiben wird.