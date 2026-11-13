Julia Scheib: ÖSV-Star verrät Verlobung

Die amtierende Riesentorlauf-Gesamtweltcupsiegerin Julia Scheib sorgt abseits der Piste für eine Überraschung. Im Ö3-Talk "Frühstück bei mir" spricht die Steirerin erstmals über ihre Verlobung.

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Sportlich blickt die ÖSV-Hoffnung selbstbewusst auf die kommende Saison. "Ich fahre, um Rennen zu gewinnen und die Beste der Welt zu sein. Derzeit fühle ich mich topfit. Eine WM-Medaille ist natürlich mein großes Ziel für diese Saison", erklärt Julia Scheib auf Ö3. Ihre Karriere im Rennsport peilt die Steirerin noch bis nach Olympia 2034 an: "Dann träume ich natürlich von Familie. Und dann werde ich auch viel zurückgeben, darauf freue ich mich schon."

Julia Scheib © Getty

Härtetest zu Beginn der Beziehung

Erstmals gibt der Ski-Star auch tiefe Einblicke in sein Privatleben. Seit sechs Jahren ist Julia Scheib mit ihrem Freund Peter, einem Physiotherapeuten aus Kärnten, liiert. "Wir haben uns über Freunde kennengelernt, er hat in Graz studiert", erzählt sie im Gespräch mit Claudia Stöckl, "unsere Beziehung ist sofort durch einen Härtetest gegangen, weil ich habe an meiner zweiten Kreuzbandverletzung laboriert, habe ein Jahr durchgehend eine Schwellung im Knie gehabt. Da war jeder Tag ein Kampf. Aber er hat versucht zu helfen, wo er helfen kann." Für die Beziehung zog Peter schließlich zu ihr ins steirische Frauental. Scheib schwärmt: "Natürlich muss man in einer Beziehung Kompromisse eingehen. Sein Kompromiss war, dass er mit mir in der Steiermark geblieben ist und zu mir ins Frauental gezogen ist. Peter ist der wichtigste Teil von meinem Leben, er ist total in seiner Mitte. Er hat immer eine Antwort und einen Plan und ist eine irrsinnige Bereicherung für mein Leben."

Claudia Stöckl und Julia Scheib © Ö3/Tom Wunderlich

Hochzeitspläne zwischen Training und Rennkalender

Im Interview überrascht die Weltcupsiegerin dann mit einer Neuigkeit: Sie und Peter sind bereits verlobt. "Mein Traummann ist mein Verlobter", verrät sie in Ö3-"Frühstück bei mir". Ein konkretes Hochzeitsdatum steht allerdings noch aus. "Das müssen wir uns erst mit dem Training und Rennkalender anschauen, ich möchte mich nicht stressen", so Julia Scheib. Konkrete Vorstellungen für das Fest hat sie aber schon: "Es soll eine Hochzeit mit unseren wichtigsten Menschen werden. Das sind mehr als zehn, aber sicher keine 100. Momentan wäre meine Traumhochzeit irgendwo in der Toskana, aber ich kenne mich zu gut, das kann sich alles noch ändern."

Zu hören ist das Gespräch mit Claudia Stöckl am Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr in "Frühstück bei mir" im Hitradio Ö3.