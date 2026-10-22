Nach Horror-Unfall: Jetzt spricht Jotas Frau über tragischen Tod

Nach dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota meldet sich nun seine Witwe zu Wort. In einer neuen Biografie spricht Rute Cardoso über den schmerzhaften Verlust ihres Mannes und schildert, wie sie von dem Unglück erfuhr.

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Am 3. Juli 2025 starben der ehemalige Liverpool-Profi Diogo Jota (28) und sein Bruder André Silva (25) bei einem Autounfall in Spanien. In der am Donnerstag erschienenen Biografie "Forever In Our Hearts" schildert Jotas Witwe die letzten Stunden vor dem Unglück – und den Moment, in dem sie erfuhr, dass ihr Mann nicht mehr lebt.

Jota war mit seinem Bruder in einem gemieteten Lamborghini unterwegs. Zuvor hatte Cardoso die beiden verabschiedet und ihre drei gemeinsamen Kinder ins Bett gebracht. Wenige Minuten nach der Abreise schrieb sie ihrem Mann: "Gute Reise." Er antwortete mit einem Smiley. Daraufhin bat sie ihn, auf die Straße zu achten.

Diese Nachricht las Jota nie

Später erhielt Cardoso ein Video ihres Hochzeitstanzes vom Fotografen. Sie wollte es mit ihrem Mann teilen und schrieb ihm: "Wenn du eine Pause machst, habe ich ein Video, das ich dir zeigen möchte." Die Nachricht wurde zwar zugestellt, doch Jota las sie nicht mehr.

Als die Brüder längst in ihrem Hotel im spanischen Benavente hätten angekommen sein sollen und weiterhin nicht auf Nachrichten reagierten, wuchs die Sorge. Über ihren Onkel Vítor, der als Lkw-Fahrer arbeitet, erhielt Cardoso schließlich Informationen von der Polizei. So erfuhr sie vom tödlichen Unfall.

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"Das kann nicht wahr sein"

Bei einem Überholmanöver platzte laut dem Bericht ein Reifen. Der Lamborghini kam von der Fahrbahn ab und fing Feuer. Für Jota und seinen Bruder kam jede Hilfe zu spät.

Zwei Tage nach dem Unglück wurden die Brüder in Gondomar bei Porto beerdigt. In der Biografie erinnert sich Cardoso an ihre erste Reaktion auf die Nachricht: "Ich habe immer wieder gesagt: Das ist ein Scherz, das kann nicht wahr sein. Auf keinen Fall auf der Welt kann das wahr sein!"

© Getty Images

Jotas Witwe betont in der Biografie auch, dass ihr Mann ganz anders gewesen sei als viele andere Fußballprofis. Teure Autos, Schmuck und Luxusuhren hätten ihn nie besonders interessiert. Umso überraschender sei für sie gewesen, dass er mit einem gemieteten Lamborghini unterwegs war.