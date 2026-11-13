Kreischalarm um KPop Demon Hunters in Wien

Zwei Oscars und der Mega-Hit "Golden" - die KPop Demon Hunters sind eines der größte Phänomene der Gegenwart. Jetzt gibt's die Wien-Konzerte. Am 11. und 12. September wird die Stadthalle beben.

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Die KPop Demon Hunters, drei singende Trickfilm-Girls die auch Dämonen jagen, liefern das größte Film- und Pop-Phänomen des Jahrzehnts: der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten mit mehr als 650 Millionen Views, über 100 relevante Awards darunter zwei Oscars, sowie der 15 Milliarden-fach gestreamte Soundtrack mit der Grammy-dotierten Hit-Single "Golden" – jetzt gibt’s die Wien-Konzerte! Am 11. und 12. September zünden die KPopDemon Hunters die "Golden World Tour" in der Stadthalle. Die Tickest gibt’s ab 20. November bei oeticket und ticket24.at. Bereits ab 18. November laufen jede Menge Fan-Pre-Sales.

KPop Demon Hunters sorgen am 11. und 12. September in Wien für Kreischalarm. © Barracuda Music

"Die "KPop Demon Hunters Golden World Tour" ist die nächste Generation der Live Unterhaltung," heißt es dazu in einer Aussendung. Das Wien-Konzert verspricht ein außergewöhnliches Spektakel, bei dem Animation auf Live-Action trifft. HUNTR/X und die Saja Boys stehen gemeinsam mit Sängern, Tänzern und Luftakrobaten auf der Bühne und erwecken die Welt des meistgesehene Netflix-Films aller Zeiten zum Leben. Die gemeinsam von Netflix und AEG Presents angekündigte Tour startet im Juni 2027 und führt durch Nordamerika, Großbritannien und Europa. Wien ist mit dem Stadthallen Doppelpack am 11. und 12. September mit dabei.