Supermodel Tyra Banks ist wieder Single

Nach sieben gemeinsamen Jahren ist Schluss: Supermodel Tyra Banks hat die Trennung von dem kanadischen Geschäftsmann Louis Bélanger-Martin offiziell gemacht und setzt beim Dating nun auf klare Regeln.

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Nachdem Tyra Banks bereits Anfang November in einer Radiosendung entsprechende Andeutungen gemacht hatte, bestätigte die 52-Jährige gegenüber dem Online-Portal "TMZ", dass sie und der kanadische Geschäftsmann Louis Bélanger-Martin getrennte Wege gehen. Wann genau die Beziehung zerbrach, behält das Model allerdings für sich.

Klare Absage an Dating-Apps

Wer nun hofft, der ehemaligen Laufsteg-Ikone auf gängigen Plattformen zu begegnen, wird enttäuscht – ein Phänomen, das auch viele Singles in Österreich kennen, wenn es um die Rückkehr zum klassischen Kennenlernen abseits des Smartphones geht. Für ihr neues Leben als Single hat sich Banks eine strikte Regel auferlegt: Weder herkömmliche Dating-Apps noch exklusive Promi-Plattformen wie "Raya" kommen für sie infrage. Stattdessen setzt sie lieber auf echte Begegnungen im wahren Leben.

Tyra Banks und Louis Bélanger-Martin © GC Images

Gemeinsamer Traum in Australien

Dabei schien das Familienglück erst vor Kurzem perfekt. Im April 2025 hatte Banks verraten, dass sie gemeinsam mit Bélanger-Martin und ihrem zehnjährigen Sohn York – der im Januar 2016 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam und aus einer früheren Beziehung mit dem norwegischen Fotografen Erik Asla (62) stammt – nach Sydney ausgewandert ist. Was als geschäftliche Reise für ihre 2021 gegründete Luxus-Eiscreme-Marke "SMiZE & Dream" begann, bei der Bélanger-Martin seit Juli 2020 als Finanzdirektor fungiert, entwickelte sich schnell zur Begeisterung für Down Under. Damals schwärmte sie in der US-Talkshow "Today with Jenna & Friends": "Australien ist für mich und meine Familie ein wahr gewordener Traum."

Zukunft zwischen New York und Sydney

Nach dem Ende ihrer Beziehung steht Banks nun vor einer Richtungsentscheidung. Während sie in New York über ihre Zukunft als Single spricht, bleibt offen, ob das Supermodel sein neues Liebesglück weiter in Australien sucht oder endgültig in ihre US-amerikanische Heimat zurückkehrt.