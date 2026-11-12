Star-Trek-Legende punscht am Stephansplatz

"Star Trek"-Star Robert Picardo (73) ist derzeit in Wien zu Gast und ließ sich einen Besuch am Weihnachtsmarkt am Stephansplatz nicht entgehen. In einem Facebook-Video zeigt er die festliche Stimmung zwischen den beleuchteten Standln und erzählt, warum ihn mit der Stadt so viel verbindet.

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"Ich war zum ersten Mal in Wien, als ich 17 Jahre alt war", erzählt Picardo in dem Video. Schon damals dürfte die Stadt einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Zwei Jahre später kehrte er zurück – diesmal aus einem besonderen Anlass: Mit 19 Jahren stand er 1973 im Wiener Konzerthaus auf der Bühne.

Dort wirkte Picardo bei der europäischen Erstaufführung von Leonard Bernsteins "Mass" mit. Die Aufführung wurde von der Yale University nach Wien gebracht. Picardo war damals Teil der Yale-Studentenproduktion.

"Eine ganz besondere Beziehung zu Wien"

Mehr als 50 Jahre später ist der Schauspieler wieder in der Stadt und sichtlich glücklich darüber. Im Video flaniert er lächelnd über den Weihnachtsmarkt am Stephansplatz. Im Hintergrund sind die festlich geschmückten Hütten und die Weihnachtsbeleuchtung zu sehen.

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Picardo spricht von seiner ganz besonderen Beziehung zu Wien und erzählt, wie froh er sei, wieder hier zu sein. Für viele Fans ist er vor allem durch seine Rolle als holografischer Doktor in der Kultserie "Star Trek: Voyager" bekannt.

Weltbekannt durch "Star Trek"

Robert Picardo ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als holografischer Doktor in der Science-Fiction-Serie "Star Trek: Voyager" weltbekannt wurde. © CBS via Getty Images

Robert Picardo ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als holografischer Doktor in der Science-Fiction-Serie "Star Trek: Voyager" weltbekannt wurde. Außerdem spielte er unter anderem in der Kultserie "China Beach" und Filmen wie "Gremlins 2" mit.