Neue Umfrage: FPÖ wieder bei 40 Prozent

Regierungsparteien kommen zu dritt nur noch auf 40 Prozent.

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Die neueste Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft (Befragungszeitraum: 02.11-03.11 und 9.11 bis 10.11, 2000 Online-Befragte) zeigt ein für die amtierende Regierung erschreckendes Bild: ÖVP, SPÖ und Neos kommen zusammen nur noch auf 40 Prozent und hätten damit schlicht keine Mehrheit mehr.

Besonders bitter für die drei Parteien: Die FPÖ würde es alleine auf 40 Prozent schaffen und liegt damit fast uneinholbar auf Platz eins.

Umfragen 13_11_2026 © oe24

Die Kanzlerpartei ÖVP würde den Platz 2 "erringen", allerdings mit 20 Prozent nur halb so stark sein wie die Freiheitlichen. Die SPÖ käme weiterhin nur auf 14 Prozent und liegt damit de facto gleichauf mit den Grünen, die von 13 Prozent gewählt werden würden.

Dreier-Koalition haben laut Umfrage keine Mehrheit mehr. © APA/GEORG HOCHMUTH

SPÖ & Grüne: Kampf um Platz 3

Damit kämpfen Rote und Grüne in Wirklichkeit bereits um Platz drei. In der SPÖ hofft man, dass der Wechsel von Andreas Babler zu Finanzminister Markus Marterbauer an der Regierungsspitze die SPÖ wieder klarer vor die Grünen bringe.

Laut Lazarsfeld-Daten schaue es auch für die Neos alles andere als rosig aus: Diese würden demnach nur noch auf sechs Prozent kommen. Knapp dahinter: die KPÖ, die mit vier Prozent den Einzug in den Nationalrat schaffen würden.

Kanzler-Frage: 32 Prozent für Kickl als Kanzler. © oe24

32 Prozent wollen Kickl als Kanzler

In der fiktiven Kanzler-Direktwahlfrage (Rohdaten) hätte Herbert Kickl mit 32 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) ebenfalls klar die Nase vorn.

Der amtierende Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) würde von nur 15 Prozent direkt zum Kanzler gewählt werden. Auf Platz drei käme mit 8 Prozent Leonore Gewessler von den Grünen.

Vertrauen in Politiker: Kickl knapp vor Van der Bellen. © oe24

Kickl in Vertrauensfrage knapp vor VdB

In der Vertrauensfrage der Lazarsfeld-Umfrage schneiden die heimischen Politiker wieder ziemlich schlecht ab. Im Negativen – über 50 Prozent – liegen alle Parteichefs.

Den schlechtesten Saldo – positiver und negativer Wert – hat Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler. FPÖ-Chef Herbert Kickl kommt von den Parteichefs noch am besten weg.

Er liegt in der Vertrauensfrage mit 34 Prozent knapp vor Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Bundespräsident erhält 33 Prozent an positivem Vertrauen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der FPÖ-Chef Van der Bellen in diesem Punkt überholt. ÖVP- Bundeskanzler Christian Stocker liegt im Positiven nur bei 24 Prozent.