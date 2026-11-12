Muttermal-Check kostet auch in Wien bald 90 Euro

Die Wiener Ärztekammer empfiehlt ihren Mitgliedern seit 1. November 90 Euro Privathonorar für die wichtige Hautkrebsvorsorge zu verlangen.

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Die Ärztekammer verweigert nun auch in Wien die Muttermalkontrolle zur Hautkrebsvorsorge als von der Krankenkasse bezahlte Leistung, berichtete "Wien heute" des ORF am Donnerstagabend.

ÖGK äußert "Unverständnis"

Seit 1. November empfiehlt die Kammer in der Bundeshauptstadt ihren Mitgliedern, 90 Euro Privathonorar dafür zu verlangen. Bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) stößt dies auf Unverständnis, denn am Vertrag mit den Ärzten habe sich nichts geändert.

Dass die Ärzte in immer mehr Bundesländern in diesem Punkt aus der Verrechnung mit der Kasse aussteigen, hatte bereits im Frühjahr für Aufregung gesorgt. Nun ist es auch in Wien soweit. Nur noch bei medizinischem Verdacht oder erhöhtem Hautkrebsrisiko wollen die Mediziner weiterhin für die Patienten kostenfrei zur Untersuchung schreiten.

Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied berief sich unter anderem auf einen Hautärztemangel in Wien. Die Ärzte kämen nicht mehr dazu, wirklich Kranke zu behandeln, weil sie mit "Wünsch-dir-was-Befindlichkeiten" ihrer Patienten konfrontiert seien. Auch bei der Kasse ist man laut ORF der Ansicht, dass eine jährliche Kontrolle nicht jede und jeder brauche. Nun werde überlegt, die Untersuchung alle fünf Jahre zu bezahlen.