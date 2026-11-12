Ungerechtfertigte OP-Vorreihungen: Schwarz-Blau wies SPÖ-Antrag ab

"Die Summe an Intransparenz im oberösterreichischen Gesundheitswesen ist nicht mehr tragbar", sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Peter BInder.

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"Wer zahlt oder die richtigen Kontakte hat, wird schneller operiert. Und ein Antibiotikum soll für das Fondskrankenhaus zehnmal so viel kosten wie für ein fremdes Spital. Diese Bilder schaden dem Vertrauen in unser Gesundheitssystem", sagt der neue SPÖ-Klubvorsitzende und Gesundheitssprecher Peter Binder. Der SPÖ-Dringlichkeitsantrag gegen ungerechtfertigte OP-Vorreihungen wurde heute von Schwarz Blau abgelehnt.

Klärung von Medikamentenaufschläge

Nach den Medienberichte über die Barmherzigen Brüder - laut "Spiegel"-Magazin" sollen die ordenseigenen Apotheken den eigenen Spitälern Medikamente mit weit überhöhten Aufschlägen verrechnet haben - bringt die SPÖ nun einen weiteren Antrag ein, der eine umfassende Prüfung der Verrechnungspraxis fordert. "Die Ergebnisse der Prüfung der Wirtschaftsaufsicht müssen im Anschluss transparent dem Landtag vorliegen, genau so wie wir das bei der Sonderprüfung des Landesrechnungshofes erwarten", betont Binder.