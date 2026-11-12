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Vom Märzen bis Lager

Dreifach Gold für Oberösterreich beim European Beer Star 2026

Zweimal Gold für Zipfer Brauerei
© Brauunion
Für Christian Mayer, Braumeister in Zipf, bestätigt die internationale Anerkennung den hohen Qualitätsanspruch der Brauerei im Bezirk Vöcklabruck.
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Drei Biere, zwei oberösterreichische Braustandorte und dreimal Gold: Zipfer Märzen, Zipfer Kellerbier und Linzer Edelstahl holen beim renommierten European Beer Star 2026 jeweils den ersten Platz in ihrer Kategorie.

Gleich dreifachen Grund zur Freude gibt es heuer für die oberösterreichische Bierkultur: Zipfer Märzen holt Gold in der Kategorie "Austrian-Style Märzen", Zipfer Kellerbier gewinnt Gold in "German-Style Kellerpils" und Linzer Edelstahl sichert sich Gold in "Vienna-Style Lager". Damit gehen gleich drei Goldmedaillen des internationalen Bierwettbewerbs nach Oberösterreich.

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Blindverkostung von Expertenjury

Der European Beer Star zählt seit seiner Gründung 2004 zu den renommiertesten internationalen Bierwettbewerben. Die eingereichten Biere werden von einer international besetzten Expertenjury in einer Blindverkostung beurteilt.

Auch in Linz darf gefeiert werden, denn das Linzer Edelstahl wurde mit Gold in der Kategorie "Vienna-Style Lager" ausgezeichnet. Für das noch junge Bier setzt sich damit eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte fort: Bereits im Vorjahr wurde es beim European Beer Star in derselben Kategorie mit Silber ausgezeichnet.

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