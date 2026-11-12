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Ab 13. November

Christkindlmärkte: Wels und Steyr öffnen viel früher als Linz

Lichterpfad
© Stadtmarketing Wels
In Wels und Steyr breitet sich sechs Wochen der Duft von Punsch und Maroni aus.
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Als erste deutschsprachige Stadt darf sich Wels heuer "European City of Christmas" nennen. Ab 13. November erstrahlt die Innenstadt im vollen Lichterglanz - von der Almdorfbühne mit dem großen Christkind über die  Lichterketten am Ledererturm bis hin zu den 34 liebevoll gestalteten Lichtstationen am Pfad.

Punschstand
Am Steyrer Stadtplatz wird Apfel-Zimt-Met ausgeschenkt. © Adventdorf Steyr

Steyr öffnet am 13. November

Auch der Steyrer Stadtplatz verwandelt sich ab 13. November in ein Adventsdorf mit authentischen Altholzhütten. Neben Weihnachtsmarkt-Klassikern stehen hier Wildgulasch, Austernpilzragout und Kartoffelgulasch auf der Speisekarte.

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Linzer Märkte haben heuer länger offen

Das Original Christkindl aus dem gleichnamigen Ort in Steyr kommt heuer nach Linz angeflogen: Am 22. November wird es um 15 Uhr 
den Weihnachtsmarkt am Volksgarten offiziell eröffnen und beim Weihnachtspostkasten vor dem mehr als 100 Jahre alten Riesenrad Briefe der Kinder entgegennehmen.

Christkindlmarkt Linz
Christkindl zeigt das neue Häferl-Design. © oe24.at

Heuer dreht sich auch etwas mit Start des Christkindlmarkts ab 21. November am Linzer Hauptplatz: Es wird ein nostalgisches Ringelspiel aufgebaut. Und neben Häferl im neuen Design gibt es noch eine weitere Modernisierung: "Wir haben heuer auf beiden Märkten Pop up-Hütten. Sie bieten wechselnden Anbieter*innen Raum für ihre Produkte und Projekte. Es sind noch Anmeldungen möglich", sagt Vzbg. Martin Hajart (ÖVP), der heuer ins Nikolauskostüm schlüpfen wird.
"Die Christkindl- und Weihnachtsmärkte dürfen heuer freiwillig bis 22 Uhr geöffnet bleiben", sagt Theresa Gillhofer vom Marktmanagement, die von den Standbetreibern noch von keiner Punschpreiserhöhung gehört hat.

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