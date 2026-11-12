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Kindeswohl? Asyldrama um irakische Familie im Mühlivertel

Bund und nicht Gemeinde entscheidet.
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Die Zukunft einer fünfköpfigen irakischen Familie, die seit drei Jahren in Katsdorf lebte, ist ungwiss.
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Die Kinder sind erst zwischen drei und acht Jahre alt und sollen in den Irak abgeschoben werden. Die Mutter und ihr ältester Sohn, die zu Wochenbeginn von der Polizei abgeholt wurden und denen die Abschiebung droht, kehrten laut Medienberichten am Mittwochnachmittag in ihre Heimat nach Katsdorf (Bez. Perg) zurück.

Caritas-Seelsorger Kurt Stauder kennt die Familie gut. Im ORF-Interview schildert er den Abschiebeversuch: "Anscheinend ist die Polizei gekommen, hat in der Schule den älteren Sohn und die Mutter in Linz vom Deutschkurs abgeholt." Der Vater habe ehrenamtlich bei Bauarbeiten mitgeholfen, die Mutter bei Veranstaltungen und Reinigungsarbeiten. Beide haben laut Stauder als gut integriert gegolten. "Die ganze Familie hat sich am 18. Oktober hier taufen lassen und geht jeden Sonntag in die Kirche, worauf wir auch sehr stolz sind."

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Der Anwalt der Familie sieht gegenüber ORF eine Bleibechance, die inzwischen vorliegenden Taufscheine könnten einen neuen Asylantrag ermöglichen. Dann müssen das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie das Bundesverwaltungsgericht erneut entscheiden, ob die Familie gehen muss.

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