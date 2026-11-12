Friedenslicht ist in Österreich angekommen

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem ist am Mittwochabend in Österreich angekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Flughafen Wien-Schwechat nahm das elfjährige Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg die Laterne entgegen – im Beisein von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): "Seit Jahren kommt die Welt nicht mehr zur Ruhe. Kriege, Krisen und Konflikte bestimmen die Nachrichten. Da mag sich mancher fragen, ob ein kleines Licht in einer so krisengebeutelten Welt überhaupt noch etwas bewirken kann. Ich bin überzeugt: Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, an dieser jahrzehntelangen Tradition festzuhalten." Das Friedenslicht könne wohl nicht unmittelbar Kriege beenden. Aber es schenke Jahr für Jahr unzähligen Menschen einen Moment der Zuversicht und des Glaubens daran, dass unsere Welt eine bessere werden kann. "Für viele ist es eine liebgewonnene Tradition, die Hoffnung, Menschlichkeit und Zusammenhalt vermittelt. Allein deshalb lohnt es sich, dieses Licht auch in schwierigen Zeiten weiterzutragen. Denn gerade dann dürfen wir die Hoffnung auf eine friedlichere Welt nicht aufgeben", so Stelzer.

Geburtsgrotte wird renoviert

Die Entzündung des Friedenslichts fand heuer unter besonderen Bedingungen statt. Die Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ist derzeit wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten gesperrt und eingerüstet. Für die Entzündung wurde sie ausnahmsweise kurz geöffnet.