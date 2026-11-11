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Neben Personalabbau

Wirtschaftskammer OÖ: Senkung der Kammerumlage 2 beschlossen

Doris Hummer
© WK OÖ
Damit sollen die Mitgliedsbetriebe um rund 10 Millionen Euro jährlich entlastet werden.
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Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) hat am Dienstag mit der Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) den "letzten großen Schritt zur Umsetzung der WK-Reform" beschlossen. Das teilte die WKOÖ am Mittwoch mit. Damit seien die im Juni vereinbarten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Man habe zudem "mit dem Modell 1+2 neue schlanke Strukturen für die gesamte Wirtschaftskammerorganisation geschaffen", sagte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Die WKOÖ senkt die KU2 von derzeit 0,19 Prozent ab 2027 auf 0,18, ab 2028 auf 0,17 und ab 2029 auf 0,16 Prozent. Damit sollen die Mitgliedsbetriebe um rund 10 Millionen Euro jährlich entlastet werden. Finanziert werde die Beitragssenkung durch strukturelle Einsparungen und eine effizientere Organisation. Im heurigen Jahr wurde laut WKOÖ der Personalstand bereits um 20 Vollzeitäquivalente reduziert. In den kommenden drei Jahren sollen weitere 30 durch natürliche Abgänge und Nicht-Nachbesetzungen folgen.

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Bundesweite Reformgruppe

Für die bundesweite Reformgruppe entwickelte die WKOÖ das Modell 1+2 für Interessenvertretung und Servicethemen. Dabei soll die Bundeswirtschaftskammer ihre Positionen zu einzelnen Themen gemeinsam mit zwei fachlich spezialisierten Landeskammern erarbeiten.

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