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Im Landtag

Gegen 2-Klassen-Medizin bei OP-Wartezeiten

Vorreihung erkaufen
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Die SPÖ spricht sich gegen 2-Klassen-Medizin aus. Meduni-Rektor Marcus Müller spricht mittlerweile von einer 4-Klassen-Medizin. Es entscheidet nicht nur, ob man privat versichert ist sondern auch welche Krankenversicherung man hat. Und: Wer persönliche Beziehungen hat, kann oft leichter Termine bekommen oder bevorzugte Versorgung erhalten.
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Der designierter SPÖ-Klubvorsitzender Peter Binder bringt im Landtag am 12. November einen Antrag zu seinem Gesundheitsthemen-Schwerpunkt ein.

Laut IHS-Studie im Auftrag der AK OÖ warten Personen mit privaten Zugangswegen im Schnitt zwölf statt 20 Wochen auf eine geplante Operation. Jedem achten Befragten wurde ein Besuch in der Privatordination angeboten. "Im öffentlichen Gesundheitssystem dürfen nicht der Geldbeutel oder die Kontakte im Handy entscheiden", betont Gesundheitssprecher Binder. "Jede Vorreihung reiht einen anderen Patienten zurück." Vorreihungen dürften daher ausschließlich nach medizinischer Dringlich keit erfolgen. Im September 2026 betrugen die Wartezeiten für eine Knie-Endoprothese bis zu 109 Wochen. Ursache ist auch der Mangel an Fachärzten.

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Wartezeiten-Obergrenze

Der Antrag fordert mehr Transparenz bei OP-Wartelisten, eine Wartezeitenobergrenze und wirksame Kontrollen.

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