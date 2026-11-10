Vereinshaus
KV-Herbstempfang im Palais: "Stimmung macht Wirtschaft"
Rund 300 geladene Gäste aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft kamen am Montag beim KV-Herbstempfang im Palais Linz zusammen, um sich über die wirtschaftlichen Perspektiven in Linz und darüber hinaus auszutauschen. Die zentrale Botschaft: Gute Stimmung schafft Vertrauen, fördert Investitionen und bringt die Wirtschaft voran.
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KV-Präsident Andreas Zwettler, die beiden KV- Vizepräsidenten Peter Gumpelmayer und Roland Meuer sowie KV-Geschäftsführer Rafael Hintersteiner freuen sich darauf viele der Gäste beim traditionellen KV-Ball am 30. Jänner wieder zu sehen.
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