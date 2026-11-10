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KV-Herbstempfang im Palais: "Stimmung macht Wirtschaft"

KV-Herbstempfang
© Cityfoto
"Gemeinsam können wir viel erreichen“, betonte KV-Präsident Andreas Zwettler und gab damit den Anstoß für einen lebendigen Austausch unter den Gästen.
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Rund 300 geladene Gäste aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft kamen am Montag beim KV-Herbstempfang im Palais Linz zusammen, um sich über die wirtschaftlichen Perspektiven in Linz und darüber hinaus auszutauschen. Die zentrale Botschaft: Gute Stimmung schafft Vertrauen, fördert Investitionen und bringt die Wirtschaft voran.

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