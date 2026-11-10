Pilz-Showdown: Prozess jetzt verschoben

Der für Mittwoch angekündigte Berufungsprozess rund um das Pilz-Buch wurde auf Ende November verschoben.

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Vier Minuten nach Start des Fasching - am 11.11 um 11.15 Uhr - hätte der Berufungsprozess am Oberlandesgericht Wien zum Rechtsstreit zwischen mehreren Polizeibeamten sowie der Zack Media GmbH von Ex-Politiker Peter Pilz stattfinden sollen.

Im Zentrum des Verfahrens steht die Causa rund um den verstorbenen Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek. Pilz erhob in Büchern und Artikeln schwere Vorwürfe gegen die Ermittler.

Der Prozess wurde nun aber abberaumt und auf 25. November verschoben. Hintergrund dürfte der Konkurs von "ZackZack" - er wurde vergangenen Freitag angemeldet - sein und wie damit nun im Prozess umzugehen ist.

Schmerzhaftes Ersturteil

Das Ersturteil fiel für Pilz jedenfalls ziemlich schmerzhaft aus. Das Straflandesgericht Wien verurteilte die Zack Media GmbH im Dezember 2025 wegen übler Nachrede zu Entschädigungszahlungen von insgesamt 57.000 Euro. Zusätzlich ordnete das Gericht die Einziehung des Buches "Pilnacek - Der Tod des Sektionschefs" an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.