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Prämiert

Jungmost kommt zu Martini in den Verkauf

Jungmost
© Most aus OÖ
Der klassische Apfel-Birnen-Most wird im Volksmund auch "Mischling" genannt.
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Mit dem 11. November startet der Verkauf des ersten Mostes des neuen Jahrgangs. Die oberösterreichischen Jungmostproduzenten bieten ab morgen den jungen, fruchtigen und prämierten oö. Jungmost in ihren Betrieben an. Heuer wird die heimische Mostspezialität bereits zum elften Mal ausschließlich als Qualitätsmost mit staatlicher Prüfnummer vermarktet.

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Prüfnummer am Etikett

"Das Obstjahr 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, wie widerstandsfähig unsere Streuobstbestände sind: Trotz extremer Trockenheit konnten bei den Mostbirnen Rekorderträge und Spitzenqualitäten erzielt werden, die einen außergewöhnlichen Mostjahrgang erwarten lassen", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Gleich wie beim Wein gibt die Obstweinverordnung seit 2014 den Konsumenten die Sicherheit, kontrollierte und stabile Qualität genießen zu können. Diese Qualität ist am Gütesiegel sowie der Prüfnummer am Etikett zu erkennen.

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