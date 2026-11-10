Franckstraßen-Sanierung wird aufgeschoben

Bis zu 7 Mio. Euro müssten für die Sanierung in Sparzeiten aufgebracht werden. Aus dem angekündigten Baubeginn 2027 wird nichts, die FP sammelt Unterschriften dagegen.

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Die Linzer Franckstraße ist eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Sie ist nicht nur die wichtigste Verkehrsader des Franckviertels, sondern dient auch vielen Pendlern aus dem Raum Perg und Mauthausen als Einfahrtsstraße nach Linz.



Im April 2025 kündigte Verkehrsreferent Martin Hajart (ÖVP) eine Generalsanierung der Franckstraße sowie die Neugestaltung des Eingangsbereichs der Dorfhalleschule an. "Vor Kurzem erklärte Hajart jedoch, die Sanierung der Franckstraße aufschieben und nur noch etappenweise umsetzen zu wollen", kritisiert der Obmann der FPÖ Franckviertel, Željko Malešević



Malešević weist außerdem darauf hin, dass die Mauthausener Donaubrücke im Sommer 2028 für drei Monate gesperrt werden soll. Das könnte seiner Einschätzung nach trotz der Urlaubszeit zu einem Anstieg des Pendlerverkehrs durch das Franckviertel führen: "Schon deshalb wäre es besonders wichtig, die Franckstraße bereits 2027 zu sanieren. Da gerade die Budgetverhandlungen laufen, muss die Sanierung der Franckstraße auch entsprechend im Budget berücksichtigt werden. Dafür sammeln wir derzeit im ganzen Viertel Unterschriften", erklärt Malešević.

Unterschriftenaktion

Die FPÖ Franckviertel veranstaltet am Freitag, 13. November ab 11 Uhr an der Ecke Franckstraße/Stieglbauernstraße beim Lokal Lava Pizza einen Bürgerstand. Dort werden Unterschriften für die Sanierung der Franckstraße im Jahr 2027 gesammelt.