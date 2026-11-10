Friedenslicht wird aus verwundetem Land geholt

In einer Zeit, in der Konflikte und Unsicherheiten viele Regionen der Welt prägen, ist das Friedenslicht ein kraftvolles Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts.

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Trotz "Jahrhundertrenovierung" und offizieller Sperre der Geburtsgrotte Jesu sowie erhöhter Sicherheitsauflagen aufgrund der politischen Situation konnte das Friedenssymbol – so wie seit 1986 – wieder in Bethlehem entzündet werden. Ein Bub aus der Region übergab das Licht an eine kleine Abordnung des ORF Oberösterreich, die es nach Österreich bringen wird.

Glänzende Idee aus OÖ

Der 13-jährige Costa Habash, der mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe der Geburtskirche in Bethlehem lebt, entzündete die Laterne in der wegen historischer Renovierungsarbeiten völlig eingerüsteten Geburtsgrotte Jesu. Begleitet wurde er vom neuen Rektor des Österreichischen Pilgerhospizes in Jerusalem, Franz-Xaver Brandmayr: "Dieses kleine Zeichen bringt Hoffnung zu so vielen Menschen. Es fängt klein an und breitet sich aus in der ganzen Welt – eine glänzende Idee aus Oberösterreich, auf die ich als gebürtiger Oberösterreicher regelrecht stolz bin", so Brandmayr.

Mila aus Perg ist heuer Friedenslichtkind

In Oberösterreich wird Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg die Laterne übernehmen, um das Licht zu Menschen aus aller Welt zu bringen.