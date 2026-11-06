Faschingsnarren haben in Linz bald das Kommando

Am 11. November wird der Linzer Südbahnhofmarkt zur Faschingshochburg. Rund 35 Faschingsnarren, die ÖBB-Musik und zwei Garden sorgen ab 15 Uhr für einen abwechslungsreichen Start in die fünfte Jahreszeit.

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Linz. Am 11.11. beginnt in Linz die fünfte Jahreszeit. Zum traditionellen Faschingsauftakt verwandelt sich der Südbahnhofmarkt in einen Treffpunkt für Faschingsbegeisterte. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz und zahlreichen kostümierten Teilnehmern. Die Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen übernimmt gemeinsam mit befreundeten Faschingsgruppen die Gestaltung der Veranstaltung.

Rund 20 Mitglieder der Gilde werden am Südbahnhofmarkt erwartet. Dazu kommen weitere 15 Teilnehmer aus befreundeten Gilden sowie dem Ballkomitee des Piratenballs. Insgesamt sollen damit rund 35 Faschingsnarren für Unterhaltung zwischen den Marktständen sorgen.

Musik und Gardetänze zum Faschingsbeginn

Für die musikalische Begleitung des Faschingsauftakts sorgt die ÖBB-Musik. Mit ihren Darbietungen soll sie die Marktgänge in eine festliche Atmosphäre versetzen. Ein weiterer Programmpunkt sind die Auftritte der beiden Garden der Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen. Sie präsentieren ihre einstudierten Tänze und sollen damit für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Allerdings sind die Tanzvorführungen von der Witterung abhängig.

Die Veranstaltung richtet sich an Besucher aller Altersgruppen. Sowohl Familien mit Kindern als auch langjährige Faschingsbegeisterte können den Beginn der närrischen Zeit gemeinsam feiern.

Südbahnhofmarkt wird Faschings-Hotspot

Marktstadtrat Martin Hajart sieht im Faschingsauftakt eine Gelegenheit, den Südbahnhofmarkt als gesellschaftlichen Treffpunkt zu stärken. Die Veranstaltung soll den gewohnten Marktbetrieb um ein gemeinschaftliches Erlebnis ergänzen. Auch Karl-Heinz Horner, Präsident der Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen, freut sich auf die geplanten Auftritte und den Austausch mit den Besuchern.

Der Südbahnhofmarkt bleibt während der Veranstaltung ein Ort des täglichen Marktgeschehens. Zwischen den Verkaufsständen sorgen die Faschingsgruppen für zusätzliche Unterhaltung und eine besondere Atmosphäre. Mit der Veranstaltung wird der traditionelle Beginn des Faschings am 11. November auch auf einem der bekannten Linzer Märkte gefeiert. Der Auftakt beginnt um 15 Uhr. Neben der musikalischen Unterhaltung stehen vor allem das gemeinsame Feiern und die Auftritte der Faschingsgilden im Mittelpunkt.