Weihnachtswunder bringt neue Verkehrsregelungen

Vorbereitungen auf das Ö3-Weihnachtswunder und den Adventmarkt laufen. Ab 9. November gelten neue Verkehrsregelungen am Stadtplatz. Die City bleibt erreichbar.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Steyr. Das Ö3-Weihnachtswunder macht von 19. bis 24. Dezember Station in Steyr. Während der 120-stündigen Liveübertragung erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Musikern und weihnachtlicher Unterhaltung. Bereits am 13. November öffnet das erweiterte Adventdorf am Stadtplatz.

Damit die Innenstadt trotz der Veranstaltungen erreichbar bleibt, hat die Stadt ein umfassendes Verkehrskonzept ausgearbeitet. Dieses soll die Sicherheit der Besucher gewährleisten und gleichzeitig den Zugang zu Geschäften, Arztpraxen und Behörden ermöglichen.

Stadtplatz-Durchfahrt vorübergehend gesperrt

Von 9. bis 29. November ist die Durchfahrt über den Steyrer Stadtplatz aufgrund der Aufbauarbeiten nicht möglich. Die Zufahrt bleibt jedoch erlaubt. Fahrzeuge müssen den Bereich anschließend über den Grünmarkt verlassen. Die bestehenden Parkplätze vor dem Rathaus sowie die dortigen Behindertenparkplätze bleiben erhalten. Zusätzlich werden am Ennskai ab der Oberen Kaigasse zwei weitere Behindertenparkplätze eingerichtet. Diese stehen von 9. November bis 9. Jänner zur Verfügung.

Für Krankentransporte entstehen am Ennskai auf Höhe der Häuser 7, 17 und 31 eigene Stellplätze. Damit sollen insbesondere ältere Menschen und Patienten leichter zu den Arztpraxen gelangen können. Auch die Zufahrt zum Ennskai über die Zieglergasse bleibt weiterhin möglich.

Neue Ladezonen und längere Lieferzeiten

Für Gewerbebetriebe werden die Liefermöglichkeiten während der ersten Bauphase erweitert. In den Fußgängerzonen beim Leopoldibrunnen und in der Enge Gasse dürfen Lieferfahrzeuge künftig bis 13 Uhr zufahren. Bisher endete diese Möglichkeit bereits um 10.30 Uhr. Damit stehen den Betrieben täglich zweieinhalb zusätzliche Stunden für Lieferungen zur Verfügung.

Weitere Ladezonen entstehen vor den Gebäuden Stadtplatz 24 und 26 sowie auf der Rathausseite auf Höhe der Hausnummer 25. Diese können täglich zwischen 6 und 13 Uhr genutzt werden. Die bisherigen Taxistandplätze beim Leopoldibrunnen werden vorübergehend in den Bereich vor der Marienkirche verlegt.

Die Stadtbusse fahren den Stadtplatz während der gesamten Adventzeit weiterhin an. Besuchern wird empfohlen, für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Verkehrsführung wird erneut angepasst

Ab 30. November wird die Verkehrsführung erneut angepasst. Dabei sollen die Bedürfnisse von Anrainern, Gewerbetreibenden und Besuchern weiterhin berücksichtigt werden.

Mit diesen Maßnahmen möchte die Stadt trotz der umfangreichen Vorbereitungen einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten. Gleichzeitig soll der Stadtplatz während der Adventzeit für Weihnachtseinkäufe, Arztbesuche und andere wichtige Erledigungen gut erreichbar bleiben.