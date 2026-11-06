Groove Coverage rockt Linz zur Silvesternacht

Linz feiert den Jahreswechsel mit einer großen Silvesterparty am Hauptplatz und Alten Markt. Internationale Stars wie Groove Coverage, heimische Künstler und DJs sorgen bei freiem Eintritt für Unterhaltung. Auch ein Kinderprogramm ist geplant.

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Linz. Die Linzer Innenstadt wird am 31. Dezember erneut zur großen Partyzone. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Veranstaltung "Happy New Linz" in die zweite Runde. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit internationalen Musikstars, heimischen Künstlern, DJs und zahlreichen Angeboten für Familien. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Mittelpunkt steht der Linzer Hauptplatz, auf dem eine große Open-Air-Bühne aufgebaut wird. Auch der Alte Markt und die angrenzenden Altstadtgassen werden in die Feierlichkeiten eingebunden. Mit Live-Musik, DJ-Auftritten und einem gemeinsamen Countdown soll der Jahreswechsel zu einem besonderen Erlebnis werden.

Groove Coverage als musikalischer Höhepunkt

Zu den bekanntesten Künstlern des Abends zählt das deutsche Dance-Duo Groove Coverage. Mit internationalen Hits wie "Moonlight Shadow", "God Is a Girl" und "Poison" feierten Sängerin Mell und DJ Novus große Erfolge. Seit ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 2002 gehören Groove Coverage zu den bekannten Vertretern der europäischen Dance-Szene. Mehr als 13 Millionen verkaufte Tonträger und zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen unterstreichen ihren Erfolg.

Neben den internationalen Gästen stehen auch mehrere österreichische Künstler auf dem Programm. Das DJ-Duo 2:tages:bart, bestehend aus Pascal Kitzmüller und Karli Löwenherz, verbindet Musik mit Moderation und Unterhaltung. Für zusätzliche Partystimmung sorgt das DJ-Duo JUSTFRÄNDS, das mit tanzbaren Beats und abwechslungsreichen Sets auftritt. Auch die heimische Musikszene ist vertreten. Die Linzer Sängerin Lika Doss präsentiert ihren energiegeladenen Deutschpop. Seit 2019 veröffentlicht sie eigene Songs und war bereits bei mehreren großen Veranstaltungen zu hören.

Ebenfalls dabei ist die Linzer Künstlerin SAELA. Sie verbindet modernen Pop mit Dancehall-Rhythmen und tritt gemeinsam mit ihrer Band auf. Zu ihrem Repertoire gehören unter anderem die Songs "Echo", "Mandala" und "RUN". Am Alten Markt übernimmt DJ korli die musikalische Unterhaltung. Ihre Sets reichen von House über Hip-Hop bis zu R’n’B.

Groove Coverage rocken zur Silvesternacht in Linz. © Groove Coverage

Kinderprogramm und Silvesterlauf

Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Nachmittag. Um 14 Uhr fällt der Startschuss für den HYPO-OÖ-Silvesterlauf, der den Auftakt zum Veranstaltungsprogramm bildet. Ab 15 Uhr erwartet Familien am Alten Markt ein eigenes Kinderprogramm. Damit sollen auch die jüngsten Besucher die Möglichkeit bekommen, den letzten Tag des Jahres gemeinsam zu verbringen.

Am frühen Abend beginnt schließlich das musikalische Hauptprogramm mit Konzerten und DJ-Sets. Zusätzlich ist eine Silvester-Sondershow von Life Radio vorgesehen. Auf dem Hauptplatz wird anschließend gemeinsam der Countdown bis Mitternacht heruntergezählt. Für das leibliche Wohl stehen Speisen sowie warme und kalte Getränke bereit. Die Veranstalter möchten damit ein Angebot schaffen, das unterschiedliche Altersgruppen anspricht.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherheit. Wie bereits im Vorjahr wird bewusst auf ein Feuerwerk verzichtet. Damit sollen Umwelt, Menschen und Tiere geschont werden.

In der Innenstadt gilt ein Feuerwerksverbot. Zudem sind das Mitbringen von Glasflaschen, Schirmen, Feuerwerkskörpern und gefährlichen Gegenständen untersagt. Am Hauptplatz werden entsprechende Zutrittskontrollen durchgeführt. Bürgermeister Dietmar Prammer sieht in der Veranstaltung eine Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenzubringen. Gleichzeitig soll die Silvesterfeier die Innenstadt beleben.

Langfristiger Bestandteil in Linz

Die Veranstalter FEEL-Events und Koop Live Marketing möchten "Happy New Linz" langfristig als festen Bestandteil des Linzer Veranstaltungskalenders etablieren. Unterstützt wird die Silvesterparty unter anderem von der HYPO Oberösterreich, der Linz AG, dem Tourismusverband Linz, Gasteiner und der Stadt Linz. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 soll die zweite Ausgabe erneut zahlreiche Menschen in die Innenstadt locken und den Jahreswechsel gemeinsam erlebbar machen.