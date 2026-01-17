Alles zu oe24VIP
© Getty

SO kommen Sie mit Ihrem Hund sicher durch den Winter

17.01.26, 10:37
Minusgrade, Schneematsch und frühe Dunkelheit: Der Winter stellt Hundebesitzer in Wien vor besondere Herausforderungen. Die Tierschutzombudsstelle Wien informiert, wie Spaziergänge auch bei winterlichen Bedingungen sicher bleiben. 

"Der Winter kann für Mensch und Hund wunderschöne Erlebnisse bieten – aber nur, wenn dabei Ausrüstung, Tempo und Umgebung an die Bedürfnisse des Hundes angepasst werden", betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Tierschutzombudsfrau Eva Persy ergänzt: "Besondere Vorsicht ist bei vereisten Wegen geboten: Wildes Spielen oder abruptes Stoppen kann zu Gelenks- und Sehnenverletzungen führen. Auch der erhöhte Energiebedarf bei Kälte sollte berücksichtigt werden."

Nicht nur Dauer und Intensität der Spaziergänge müssen an Alter, Fitness und Gesundheitszustand des Hundes angepasst sein, auch die richtige Ausrüstung darf nicht vernachlässigt werden: Für alte, kleine oder kranke Hunde sowie für Rassen ohne Unterwolle ist ein funktionaler Mantel sinnvoll. Reine Modeaccessoires ohne Wärmeschutz sind hingegen ungeeignet. Wichtig ist auch die Pfotenpflege: Schnee, Eis und Streusalz können schmerzhafte Verletzungen verursachen. Fettcremen vor dem Spaziergang und Reinigen mit lauwarmem Wasser danach helfen vorzubeugen. Unverzichtbar in der dunklen Jahreszeit sind Reflektoren für Hund und Halter, um im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein. Blinkende Lichter am Hund sollten vermieden werden, da sie Tiere irritieren können.

Ein dringender Appell betrifft zugefrorene Teiche und Wasserflächen: Da diese nicht freigegeben sind, warnt die Tierschutzombudsfrau: "Bitte betreten Sie keine Natureisflächen und lassen Sie Hunde dort keinesfalls frei laufen – das Eis kann jederzeit brechen".  "Mit Rücksicht, Vorbereitung und Aufmerksamkeit können Winterspaziergänge sicher gestaltet werden und bleiben sowohl für Hund als auch Mensch eine Freude", so der Tierschutzstadtrat abschließend.

