Star-Trainer will Infantino stürzen

Im Rennen um den Job von FIFA-Präsident Gianni Infantino gibt es eine große Überraschung.

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Er formte aus Arsenal 2003 die "Unbesiegbaren" und holte mit den Stars Thierry Henry und Dennis Bergkamp ungeschlagen die englische Meisterschaft. Bis heute ein Rekord für die Ewigkeit. Nun verfolgt er ein neues Ziel: Die FIFA-Präsidentschaft!

Entscheidung soll folgen

Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist am 18. November nimmt das Rennen um das FIFA-Präsidentenamt dramatisch an Fahrt auf. Nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur und The Athletic steht der 77-jährige Arsène Wenger kurz davor, seine Herausforderung gegen den amtierenden FIFA-Präsidenten Gianni Infantino offiziell zu machen. Eine Entscheidung des Franzosen wird noch in dieser Woche erwartet.

Die Eckpunkte zur Wahl

Frist für Bewerbungen: Mittwoch, 18. November

Wahltermin & Ort: 18. März beim FIFA-Kongress in Rabat (Marokko)

Aktuelle Bewerber: Gianni Infantino sowie Kozo Tashima (Japan, gilt als chancenlos)

Wahlmodus: 211 Mitgliedsverbände mit jeweils einer Stimme

Eine Kandidatur Wengers birgt enorme Sprengkraft: Als Direktor für globale Fußballförderung arbeitet der frühere Arsenal-Coach aktuell noch unter Infantino in der FIFA-Zentrale in Zürich. Zwar traten beide zuletzt bei der U15-WM in Aserbaidschan gemeinsam auf, doch Distanz war schon im Sommer spürbar, als Wenger Infantinos gescheiterte WM-Investorenpläne öffentlich kritisierte und mehr Transparenz sowie Unabhängigkeit forderte.

Europa sucht lange Gegenkandidaten

Die europäischen Verbände rund um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Chef Aleksandar Ceferin suchen seit Langem nach einem schlagkräftigen Gegenkandidaten. Die UEFA fordert zudem eine Machtbegrenzung des FIFA-Präsidenten auf rein repräsentative Aufgaben.

Ob Wenger als offizieller UEFA-Kandidat oder unabhängig antritt, ist noch offen. Um Infantino gefährlich zu werden, müsste Wenger dessen starke Stimmenmehrheit in Afrika, Asien und Südamerika aufbrechen. Eine Versammlung der 55 UEFA-Nationalverbände könnte in Kürze für Klarheit sorgen.