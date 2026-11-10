Friedl über ÖFB-Aus: "Mit mir wurde nie kommuniziert"

Nachdem er zuletzt immer im Kader stand, wurde Marco Freidl nun erstmals nicht nominiert.

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Die Nicht-Nominierung für die letzten beiden Nations-League-Spiele hat Marco Friedl offenbar nicht völlig überrascht. Enttäuscht ist der Kapitän von Werder Bremen dennoch. Vor allem der fehlende Austausch mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick stößt dem 28-Jährigen sauer auf.

"Kein Austausch"

"Es gab keinen Austausch. Ich war beim letzten Lehrgang schon wenig auf dem Platz, deswegen habe ich ein bisschen damit gerechnet", erklärte Friedl gegenüber "Sky". Besonders deutlich wurde er anschließend mit einem weiteren Satz: "Aber es wurde mit mir nie kommuniziert."

Friedl ist bei Werder Kapitän und Leistungsträger © Getty Images

Der 13-fache Nationalspieler stand noch bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer im österreichischen Aufgebot. Auch beim vergangenen Nations-League-Lehrgang war er dabei, kam allerdings nur beim 3:1 gegen den Kosovo am 27. September zum Einsatz. Für die kommenden Partien gegen Irland und Israel steht Friedl nun lediglich auf der Abrufliste.

Trainer verwundert

Für Verwunderung sorgte die Entscheidung auch bei seinem Klubtrainer Daniel Thioune. "Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Marco nicht zur Nationalmannschaft fährt", kritisierte der Werder-Coach.

Friedl sei defensiv stark und spiele eine stabile Saison. Tatsächlich ist der Innenverteidiger in Bremen als Kapitän gesetzt und stand in allen neun bisherigen Ligaspielen auf dem Platz. Umso überraschender kam für ihn die endgültige Ausbootung.