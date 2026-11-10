Frau auf Luxus-Kreuzfahrtschiff ermordet

Das FBI nahm einen Verdächtigen fest.

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Im Falle eines mutmaßlichen Tötungsdelikts an Bord eines Kreuzfahrtschiffs vor der US-Küste ist eine Person festgenommen worden. Die Ermittlungen dauerten an, weswegen keine weiteren Informationen preisgegeben werden könnten, teilte die US-Bundespolizei FBI auf X mit. Um wen es sich bei der tatverdächtigen Person handelt, blieb zunächst unklar. Kurz zuvor hatte das FBI mitgeteilt, dass das Schiff am Montag in Galveston im Bundesstaat Texas angelandet sei.

© Getty Images

Die Behörde habe Ermittlungen wegen eines "mutmaßlichen Tötungsdelikts" aufgenommen, hieß es. "Wie bei Straftaten auf Kreuzfahrtschiffen üblich" seien auch die Küstenwache, die Hafenpolizei der Stadt, die Reederei sowie der Zoll- und Grenzschutz involviert.

"Nach der Meldung eines Gästevorfalls an Bord wurden wir von den Behörden angewiesen, zum Hafen von Galveston zurückzukehren", zitierten mehrere US-Medien aus einer Mitteilung des Betreibers, der zugesichert habe, die Ermittlungen zu unterstützen. Das Opfer sei eine Frau gewesen, hieß es unter Berufung auf die Gerichtsmedizin. Die Autopsie sei demnach für Dienstag vorgesehen. Die betroffene "MSC Seascape" kann nach Betreiberangaben fast bis zu 5.900 Passagiere transportieren und hat 2.270 Kabinen.