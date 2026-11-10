Trump-Sprecherin will zurück ins Weiße Haus

Ihr erster Auftritt als Pressesprecherin von Donald Trump dauerte nur wenige Tage. Jetzt soll Katie Zacharia ausgerechnet einen zweiten Anlauf im Weißen Haus wagen. Doch ob der US-Präsident sie überhaupt zurückhaben will, ist mehr als fraglich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie die "New York Post" unter Berufung auf drei Trump-nahe Quellen berichtet, soll Zacharia versuchen, bei Trump und dessen neuem Stabschef Stephen Miller wieder Eindruck zu machen. Ihr Ziel: eine zweite Chance als Pressesprecherin des US-Präsidenten.

Bewerbung vor laufenden Kameras?

Besonders kurios: Zacharia soll ihre Rückkehr sogar über einen TV-Auftritt vorbereitet haben. In der Wahlnacht moderierte sie beim konservativen Sender "Right Side Broadcasting Network". Einer Quelle zufolge habe sie gehofft, Trump werde die Sendung sehen und dadurch erkennen, dass sie doch die Richtige für den Job sei.

Eine andere Quelle bezeichnete diese angebliche Strategie als "absurd" und "wirklich peinlich". Zacharia selbst soll später erklärt haben, sie habe über ihre TV-Bewerbung nur gescherzt. Auch Menschen aus ihrem Umfeld bestreiten, dass sie tatsächlich zurück ins Weiße Haus wolle.

Trump soll sie für einen "Witz" halten

Am Wochenende wurde Zacharia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago gesehen. Dort soll sie versucht haben, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. © EPA

Aus dem Umfeld des Präsidenten klingt die Geschichte allerdings anders. Am Wochenende wurde Zacharia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago gesehen. Dort soll sie versucht haben, seine Aufmerksamkeit zu bekommen.

Doch ihre Chancen auf ein Comeback dürften gering sein. Eine Quelle behauptet, Trump halte Zacharia für einen "Witz" und habe sie als "Zugunglück" bezeichnet. Ein Regierungsmitarbeiter sagte über ihre Comeback-Hoffnungen: "Sie hat nie aufgehört." Eine Rückkehr werde demnach auch "in einer Million Jahren" nicht passieren.

Auch Ex-Disney-Star will den Job

Zacharias erster Einsatz als Sprecherin war jedenfalls ein kurzes Gastspiel: Nach nur fünf Tagen war sie ihren Job bereits wieder los. Ihre einzige Pressekonferenz im Weißen Haus dauerte gerade einmal 14 Minuten. Auch bei Auftritten auf Fox News geriet sie in die Kritik.

Der Posten ist derzeit weiterhin offen. Eine mögliche Verpflichtung von UFC-Chef Dana White entpuppte sich als PR-Gag. Doch Zacharia ist offenbar nicht die einzige Interessentin: Auch Caroline Sunshine, frühere Disney-Schauspielerin und ehemalige Trump-Mitarbeiterin, soll ein Treffen mit dem Präsidenten anstreben.