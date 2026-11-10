Top-Experte: Das hat Putin jetzt wirklich vor

Am Dienstag und Mittwoch kommen Unterhändler Russlands, der Ukraine und der USA zu Dreiergesprächen über den Ukraine-Krieg in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen.

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Dass EU-Länder dabei direkt mit am Tisch sitzen, ist nicht vorgesehen - und das, obwohl US-Präsident Donald Trump vergangene Woche ein "sehr großes" Abkommen in Aussicht gestellt hatte, das "ganz Europa" betreffen könnte.

Später erklärte Brüssel zwar, dass die EU "gemeinsam mit unseren Partnern" in Abu Dhabi dabei sein werde. Außerdem sollten Vertreter der NATO, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens an den Golf reisen, erklärte ein EU-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es sei aber noch unklar, wie genau sie in die Verhandlungen eingebunden würden.

Dazu erklärte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow am Montag in Onlinediensten, die Ukrainer würden am Rande der Gespräche in Abu Dhabi "separate Koordinierungstreffen mit unseren europäischen Partnern abhalten". Er teilte weiter mit, dass Vertreter Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Frankreichs sowie solche der EU und der NATO vor Ort sein würden.

Kreml gegen europäische Beteiligung

Der Kreml beharrte am Montag weiter darauf, nur Gespräche im Dreierformat führen zu wollen, also mit den USA und der Ukraine. In den nächsten Tagen fänden "trilaterale Gespräche" statt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu den Verhandlungen. "Was die Europäer betrifft, da gibt es separate Kommunikationskanäle zwischen den Ukrainern und Europäern sowie den Amerikanern und Europäern."

Der US-Gesandte und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner hatte wiederum in der vergangenen Woche erklärt, die US-Delegation werde sich "am Rande" der Verhandlungen in Abu Dhabi mit den Europäern beraten.

© APA/AFP/POOL/ALEXEY BABUSHKIN

Was Putin wirklich will

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs bleiben gering. Militärexperte Carlo Masala sieht hinter den Gesprächen in Abu Dhabi eine weitreichendere Strategie des Kremls.

"Russland will das erreichen, was es die ganze Zeit erreichen will. Es will den Rahmen der Verhandlungen größer spannen", analysiert Masala gegenüber dem "Merkur". Moskau wolle dabei keine Zugeständnisse im Ukraine-Krieg machen, sondern gleichzeitig die europäische Sicherheitsordnung zum Verhandlungsthema machen.

Besonders kritisch sieht der Experte die Forderungen des Kremls zur Zukunft der NATO. Russland wolle die Sicherheitsarchitektur in Europa grundlegend verändern und den Ausbau des Bündnisses in Mittel- und Osteuropa rückgängig machen.

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Konkret verlangt Moskau, die NATO-Infrastruktur auf den Stand von 1997 zurückzusetzen. "Das heißt: keinerlei NATO-Strukturen und keine Präsenz von NATO-Streitkräften in Mittel- und Osteuropa und im Baltikum", warnt Masala gegenüber "Merkur".

Damit gehe es Putin nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers um deutlich mehr als territoriale Zugeständnisse in der Ukraine. Moskau wolle die Gespräche nutzen, um den Einfluss der NATO in Europa zurückzudrängen und die bestehende Sicherheitsordnung infrage zu stellen. Ein rascher Frieden rückt damit nicht unbedingt näher.