Jetzt sinken in Österreich die Spritpreise

Die Ölpreise haben am Montag wieder merklich nachgegeben. Das wirkt sich nun an den Tankstellen aus.

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Spritpreise sinken endlich wieder.

Leise Hoffnung nach dem Wahl-Debakel von Donald Trump für alle Autofahrer in Österreich: Die Ölpreise geben seit vergangener Woche immer weiter nach - und damit sinken zum Wochenstart auch endlich die heimischen Spritpreise.

Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner k 96,76 US-Dollar (86,66 Euro) und damit gut 1,5 Prozent weniger als am Freitag.

Superbenzin im Schnitt 1,646 Euro, Diesel bei 2 Euro

Superbenzin kostete am Sonntag österreichweit im Schnitt 1,646 Euro/Liter, Diesel lag bei 2,058 Euro je Liter, zeigt der Spritpreisrechner der E-Control. An günstigeren Tankstellen wie Turmöl kratzte der Diesel wieder an der unteren 2-Euro-Marke.

Superbenzin ist schon vor ein paar Tagen unter die Grenze von 1,70 Euro je Liter gefallen. Am 5. November kostete der Liter in Österreich im Schnitt 1,694 Euro, am Tag davor noch 1,719 Euro, geht aus dem Spritpreisrechner der staatlichen Behörde hervor.

Am 1. Oktober trat die Spritpreisbremse der österreichischen Bundesregierung in Kraft, die vorläufig bis zum 30. November befristet ist. In den zwei Monaten sollen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer in Summe 12 Cent je Liter Benzin und Diesel sparen.

US-Präsident Donald Trump. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Trump will keine neuen US-Angriffe im Iran

Nach dem stärksten Wochenverlust beim Ölpreis seit April 2020 in der vergangenen Woche belasteten am Montag Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran die Notierungen. Gleichzeitig sorgen neue Angriffe im Nahen Osten für Unsicherheit.

US-Präsident Donald Trump hat neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN.

Seit dem Sechsmonatshoch Ende Oktober sind die Ölpreise deutlich gesunken. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnen die Anleger zunehmend damit, dass eine größere Eskalation des Konflikts ausbleibt. Auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für den Ölmarkt.