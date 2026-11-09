Alter Preis
Wer die 2027er-Vignette schon heuer kauft, kann sparen
Mit 1. Dezember 2026 beginnt die Gültigkeit der Vignette 2027. Wer noch 2026 zugreift, zahlt die bisherigen Preise. Für die Pkw-Jahresvignette macht das beispielsweise 106,80 Euro aus. Mit 1. Jänner 2027 erhöht sich der Preis um zwei Prozent auf 108,90 Euro.
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Vorteil beim Kauf vor Ort
"Wer die digitale Jahresvignette direkt beim ÖAMTC erwirbt, profitiert von der sofortigen Gültigkeit: Die gesetzliche 18-tägige Konsumentenschutz-Frist – wie beim Online-Kauf für Privatpersonen über den ASFINAG-Webshop/-App – entfällt", erklärt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka. "Das ist besonders praktisch, wenn die Vignette kurzfristig benötigt wird."
Gültigkeit und Pflicht für Fahrzeuge
Die Jahresvignette 2027 gilt wie gewohnt 14 Monate, konkret von 1. Dezember 2026 bis 31. Jänner 2028. Vignettenpflichtig sind alle Kraftfahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen.
Regelung bei Kennzeichenwechsel und Tarife
Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen ist nur noch eine Vignette erforderlich. Dennoch sollten Fahrzeughalter:innen ihre Daten stets aktuell halten – kommt es etwa zu einem Kennzeichenwechsel, muss dieser ehestmöglich bei der ASFINAG gemeldet werden. Die Umschreibung kostet 18 Euro.
Kauf bis 31. Dezember 2026
Jahresvignette: 106,80 Euro für Pkw | 42,70 Euro für Motorräder
Zwei-Monats-Vignette: 32,00 Euro für Pkw | 12,80 Euro für Motorräder
Zehn-Tages-Vignette: 12,80 Euro für Pkw | 5,10 Euro für Motorräder
1-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw | 3,80 Euro für Motorräder
Kauf ab 1. Jänner 2027:
Jahresvignette: 108,90 Euro für Pkw | 43,60 Euro für Motorräder
Zwei-Monats-Vignette: 32,64 Euro für Pkw | 13,10 Euro für Motorräder
Zehn-Tages-Vignette: 13,10 Euro für Pkw | 5,20 Euro für Motorräder
1-Tages-Vignette: 9,80 Euro für Pkw | 3,90 Euro für Motorräder
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