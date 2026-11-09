Menschliches Katapult: Red-Bull-Stunt bricht zwei Weltrekorde

Mit einem riesigen menschlichen Katapult katapultierten sich zwei Wingsuit-Flieger aus Europas höchstem Schornstein in Slowenien direkt zu zwei neuen Eintragungen ins Guinness-Buch der Rekorde.

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Slowenien. Der Spanier Dani Roman (35) und der Franzose Fred Fugen (47) stiegen am Donnerstag im slowenischen Trbovlje im Zuge des "Red Bull Human Catapult"-Projektes in die Luft. Im Inneren des 360 Meter hohen Schornsteins – dem höchsten Bauwerk seiner Art in Europa – hatte das Stunt- und Ingenieurteam "DD Squad" in zweieinhalbjähriger Entwicklungszeit eine 60 Meter lange Startanlage errichtet. Das System schleuderte die Athleten senkrecht nach oben: In nur 2,15 Sekunden beschleunigten sie von 0 auf 180 km/h, wobei Kräfte von bis zu 4,2 G auf sie einwirkten. Nach einem Moment der Schwerelosigkeit traten sie den Rücksturz an, öffneten ihre Fallschirme und landeten sicher, wie der Energydrink-Konzern "Red Bull" auf seiner Homepage berichtet.

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Zwei Weltrekorde im Katapult-Stunt

Höchster Einzel-Katapultstart: Dani Roman sicherte sich den ersten Guinness World Records®-Rekord für die größte Höhe durch ein menschliches Katapult mit 100,36 Metern über der Abschusskapsel.

Höchster Simultan-Katapultstart: Beim gemeinsamen Abschuss erzielten die beiden Athleten zusammen eine kombinierte Höhe von 151,72 Metern über ihren Auslösepunkten (Roman: 75,97 m; Fugen: 75,75 m).

Der höchste Punkt des gesamten Flugs lag bei 456,7 Metern über dem Boden.

Stimmen zum Flug

"Der intensivste Teil ist, wenn man in das Katapult steigt, weil man weiß, was bevorsteht", erklärte Roman, der 2025 bereits mit Fugen beim "Ultimate Aerial Obstacle Course" angetreten war. In der Kapsel könne man sich kaum bewegen. Nach dem Abschuss spüre man den Druck und fliege gerade aus dem Schornstein; alles habe sich wie in Zeitlupe angefühlt, bevor die Abwärtsbeschleunigung einsetzte.

Fugen sah die größte Herausforderung im Schritt ins Unbekannte. "Die Realität dessen, was hier passiert ist, ist verrückt", sagte er. "Mit einem Katapult dieser Größenordnung wagen wir uns in völlig unbekanntes Terrain. Wir müssen uns auf all unsere Erfahrung verlassen, um den Sprung nach einem so einzigartigen und extremen Start zu meistern. Man kann so etwas nicht trainieren, aber wir vertrauen DD Squad voll und ganz", so Fugen. Seine Karriere sei stets vom Verschieben von Grenzen geprägt.

Neue Dimensionen im B.A.S.E.-Jumping

Das von "Prada Linea Rossa" unterstützte Projekt verlieh dem B.A.S.E.-Jumping eine neue Facette. Die Abkürzung steht für die Absprungobjekte Building (Gebäude), Antenna (Sendemast bzw. Antenne), Span (Brücke oder ein das Tal überspannendes Bauwerk) und Earth (Erdboden, wie Felsen, Klippen oder Berge). Obwohl Roman und Fugen zusammen über 32.000 Fallschirmsprünge vorweisen können, war der Katapultstart mit 180 km/h aus einem Schornstein selbst für die beiden Routiniers eine völlig neue Erfahrung.