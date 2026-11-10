Lisa (13†) gefesselt in leerstehendem Haus entdeckt

Der Fundort der getöteten 13-jährigen Lisa gibt den Ermittlern immer mehr Rätsel auf. Das Mädchen lag gefesselt in einem leerstehenden Haus in Brandenburg. Nun gibt es neue Hinweise darauf, wie sie auf das abgelegene Grundstück gelangt sein könnte. Auch über den 22-jährigen Tatverdächtigen werden weitere Details bekannt.

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Lisa hatte am Dienstagmorgen ihr Zuhause in Berlin-Marzahn verlassen, um wie gewohnt in die Schule zu fahren. Dort kam die 13-Jährige jedoch nie an. Erst fünf Tage später entdeckte die Polizei ihre Leiche in einem leerstehenden Haus in Altglietzen – mehr als 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Neben dem Mädchen lag ein lebensgefährlich verletzter Mann. Der 22-Jährige steht im Verdacht, für ihren Tod verantwortlich zu sein.

Ermittler vermuten Weg durch den Wald

Besonders erschütternd sind die neuen Erkenntnisse zum Zustand des Mädchens. Wie die "WELT" unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, soll Lisa im Haus gefesselt gewesen sein. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass sie von der Rückseite durch ein Waldstück auf das Grundstück gebracht wurde.

Bereits in der Nacht nach dem Fund hatten Polizisten mit Hunden das Waldstück hinter dem Gehöft abgesucht. Die Feuerwehr leuchtete einzelne Stellen bis zu einem Waldweg aus. Was genau dort gesucht wurde, war zunächst unklar. Nun könnte die Spurensuche mit der vermuteten Route zusammenhängen.

War Lisa zuvor sediert worden?

Nach Informationen der "WELT" besteht außerdem die Möglichkeit, dass die 13-Jährige vor ihrem Eintreffen auf dem Grundstück sediert wurde. Ob sie auch Opfer eines Sexualdelikts wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso wenig steht fest, woran Lisa starb. Laut dem Bericht soll sie keine Schussverletzung aufgewiesen haben.

Tatverdächtiger kannte die Umgebung

Bei dem Mann, der neben Lisas Leiche gefunden wurde, handelt es sich laut Medienberichten um einen 22-jährigen Deutschen. Die Eltern seiner früheren Lebensgefährtin sollen in unmittelbarer Nachbarschaft des leerstehenden Hauses wohnen. Der Verdächtige dürfte das Gebäude und die Umgebung daher gekannt haben.

Die Polizei versucht unterdessen, weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. In Altglietzen gehen Beamte mit dem Foto eines jungen Mannes von Haus zu Haus und fragen Anwohner, ob sie ihn kennen.

Schuss, als Polizei das Haus betrat

Auch die Verletzungen des 22-Jährigen geben den Ermittlern Rätsel auf. Laut der deutschen Tageszeitung hörten Polizisten einen Schuss, als sie das Haus betraten. Bereits zuvor war berichtet worden, dass der Mann versucht haben könnte, sich selbst das Leben zu nehmen. Er befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.

Wie Lisa in die Gewalt des Verdächtigen geriet, was sich in dem Haus abspielte und wie die 13-Jährige starb, ist weiterhin ungeklärt. Die Ermittler müssen nun rekonstruieren, was in den fünf Tagen zwischen ihrem Verschwinden und dem Fund ihrer Leiche geschah.