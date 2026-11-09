oe24
TV
E-Paper
Immo

Deutschland

Auch SPD für CSU-Aigner als Bundespräsidentin

Online Redaktion
von
Friedrich Merz und Ilse Aigner geben sich lächelnd die Hand auf einem CSU-Parteitag in München.
© APA/AFP/ALEXANDRA BEIER
In Deutschland hat sich die SPD-Spitze hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestellt.
OE24 auf Google bevorzugen

"Es ist gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gibt", verlautete aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. "Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen."

Auch interessant

In den Alpen drohen jetzt massive Felsstürze

Bei Eröffnung: Massenschlägerei wegen 1-Euro-Döner

600 Jobs in Gefahr: Beliebte Modekette ist insolvent

Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayrische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

In den Alpen drohen jetzt massive Felsstürze

Auch SPD für CSU-Aigner als Bundespräsidentin

FM4 lädt zum großen Geburtstagsfest

EVN-Tochter RAG mit Ergebnis- und Umsatzsprung im Vorjahr

Doskozil schafft rotes Wunder

Bei Eröffnung: Massenschlägerei wegen 1-Euro-Döner

Warum die FPÖ gegen Strache keine Chance hat

Merz will Aigner zur ersten Bundespräsidentin machen

600 Jobs in Gefahr: Beliebte Modekette ist insolvent

GM bekommt von LG Milliardenentschädigung