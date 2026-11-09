Auch SPD für CSU-Aigner als Bundespräsidentin

In Deutschland hat sich die SPD-Spitze hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestellt.

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"Es ist gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gibt", verlautete aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. "Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen."

Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayrische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.