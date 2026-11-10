18-Jähriger löst Mathe-Rätsel – mit Chicken Nuggets!

Wie viele Chicken Nuggets kann man mit verschiedenen Packungsgrößen bestellen – und welche Zahlen sind unmöglich? Ein 18-jähriger Schüler hat für ein kniffliges mathematisches Problem einen völlig neuen Zugang gefunden.

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Der Pole Kazimierz Chomicz holte damit im September 2026 den ersten Platz beim "European Union Contest for Young Scientists". Sein Ansatz: Statt nur mit Zahlen zu rechnen, verwandelte er das Problem in eine geometrische Landschaft aus Würfeln.

Warum manche Nugget-Zahlen unmöglich sind

Das Rätsel klingt zunächst simpel: In einem Schnellrestaurant gibt es beispielsweise Packungen mit sechs, neun und 20 Chicken Nuggets. Wer sieben Stück möchte, hat Pech – diese Zahl lässt sich mit den verfügbaren Boxen nicht zusammenstellen. 15 oder 33 Nuggets sind dagegen möglich.

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Auch 43 Stück lassen sich nicht exakt kombinieren. Doch jede größere Zahl kann mit diesen drei Packungsgrößen erreicht werden. Gesucht ist also die größte Zahl, die sich nicht zusammenstellen lässt.

In der Mathematik ist diese Aufgabe als sogenanntes Frobenius-Problem bekannt. Für zwei verschiedene Packungsgrößen gibt es dafür eine einfache Formel. Bei drei oder mehr Größen wird es deutlich komplizierter.

18-Jähriger setzt auf Würfel statt Zahlen

Genau hier setzte Chomicz an. Er untersuchte das Problem mit vier verschiedenen Packungsgrößen und entwickelte dafür einen geometrischen Ansatz.

Dazu stellte er die möglichen Kombinationen als Würfel im dreidimensionalen Raum dar. Die Koordinaten zeigen, wie oft die verschiedenen Packungsgrößen verwendet werden. Anschließend reduzierte er die räumliche Darstellung systematisch auf jene Bereiche, die für die Lösung tatsächlich relevant sind.

Neue Wege für ein altes Mathe-Problem

Eine allgemeine Formel für die gesuchte Zahl hat der Schüler damit zwar nicht gefunden. Sein Verfahren zeigt aber, wie sich der unübersichtliche Suchraum bei vier Packungsgrößen auf ein endliches geometrisches Gebilde reduzieren lässt.

Der 18-Jährige hat eine neue geometrische Grundlage geschaffen, um eine ganze Klasse mathematischer Probleme besser zu untersuchen. © Getty Images

Für bestimmte Zahlenfolgen – darunter vier aufeinanderfolgende Quadratzahlen und Dreieckszahlen – konnte er die verbleibenden Formen sogar genau beschreiben und daraus konkrete Formeln ableiten.

Damit hat der 18-Jährige eine neue geometrische Grundlage geschaffen, um eine ganze Klasse mathematischer Probleme besser zu untersuchen. Und das alles begann mit einer ziemlich ungewöhnlichen Frage: Wie viele Chicken Nuggets kann man eigentlich nicht bestellen?