Alarm: Zwei Festnahmen nahe dem Weißen Haus

Am Montagvormittag wurde der Regierungssitz von Präsident Donald Trump ganz abgeriegelt. Nach zwei dramatischen Vorfällen am Lafayette-Park kam es zu Festnahmen

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Schock in der US-Hauptstadt: Das Weiße Haus in Washington ist wegen zweier Sicherheitsvorfälle sogar kurzzeitig abgeriegelt worden.

Autofahrer wurde aggressiv

Zunächst nahm der Personenschutz (Secret Service) von Präsident Donald Trump am Montag einen Mann fest, der mit seinem Auto gegen ein Schild am Lafayette-Park gegenüber dem Weißen Haus geprallt war. Zu einer zweiten Festnahme kam es demnach, als eine Person eine Absperrung in der Nähe des Parks übersprang.

"Beide Vorfälle werden untersucht", erklärte ein Sprecher des Secret Service. Neben den Personenschützern waren auch Kräfte der Nationalgarde im Einsatz. Das Weiße Haus wurde wegen der Vorfälle für etwa eine halbe Stunde abgeriegelt.

Autofahrer und weitere Person festgenommen

Der Autofahrer wurde "schnell festgenommen, nachdem er "gegenüber den Sicherheitskräften aggressiv geworden war", erklärte der Sprecher. Von Zeugen aufgenommene Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann mit den Beamten rang. Laut Secret Service wurde sein Fahrzeug von Spezialisten auf einen Sprengsatz durchsucht.

Etwa zur gleichen Zeit habe die zweite Person "eine Absperrung nahe der nordwestlichen Ecke des Lafayette-Parks übersprungen", hieß es weiter. "Auch diese Person wurde schnell festgenommen."