Orbáns Bruder wegen Schlepperei-Verdacht festgenommen

Nur wenige Monate nach dem schlechten Wahlausgang für Ungarns langjährigen Machthaber Viktor Orbán bebt das Land erneut. Der jüngere Bruder des abgewählten Ex-Premierministers, Aron Orbán, steht im Zentrum von Ermittlungen und wurde festgenommen.

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Der Bruder des im April abgewählten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, Aron Orbán, ist Medienberichten zufolge polizeilich vorgeführt und als Verdächtiger verhört worden.

Die Behörden werfen ihm demnach Einflussmissbrauch und Anstiftung zum Menschenhandel vor. Der jüngere Orban-Bruder soll unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und Ausnutzung seines politischen Einflusses Visa für vietnamesische Gastarbeiter erschlichen haben.

Viktor Orbán verlor die Wahl vom 12. April deutlich. Die TISZA-Partei holte nach dem amtlichen Endergebnis 141 der 199 Sitze im Parlament. © Getty Images

Die Arbeitsvermittlungsagenturen, die diese Gastarbeiter vermittelten, sollen ihm im Gegenzug dafür Vorteile verschafft haben. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die neue Anti-Korruptions-Behörde NVVH an ungarische Medien weitergab. Die Mitteilung nennt keine Namen. Ungarische Medien berichteten aber übereinstimmend, dass es sich bei der darin beschriebenen Person nur um Orbáns Bruder Aron handeln könne.

Mehrere Menschen festgenommen

Nach Angaben der Polizei wurden vier weitere Personen - drei Männer und eine Frau - vorläufig festgenommen. In mehreren Häusern in Budapest und Umgebung fanden demnach Hausdurchsuchungen statt. Auch die Polizeimitteilung nannte weder die Namen von Personen noch die von Unternehmen.

Der frühere Regierungschef Orbán warf Magyars Regierung vor, sie wolle politische Gegner ausschalten. "Ich bin das Ziel; mein Bruder ist nur das Werkzeug", erklärte Viktor Orbán in Onlinediensten.

Einsatz gegen Menschenhandel

Der Einsatz wurde von der unter anderem für Menschenhandel zuständigen Nationalen Ermittlungsbehörde (NNI) in Zusammenarbeit mit der neu geschaffenen Antikorruptionsbehörde ausgeführt. Diese wurde in diesem Jahr geschaffen und hat weitreichende Befugnisse. Im September hatte die NVVH laut Medienberichten vier Fälle übernommen, darunter einen wegen mutmaßlicher Einflussnahme, in die Aron Orbán verwickelt sein könnte.

Im vergangenen Jahr hatten Investigativjournalisten eins von Aron Orbáns Unternehmen mit einem mutmaßlichen Visabeschaffungsprogramm in Verbindung gebracht, das ausländischen Staatsangehörigen einen bevorzugten Zugang zu ungarischen Arbeitsvisa verschafft haben soll. Aron Orbán baute wie andere Mitglieder seiner Familie während der Regierungszeit von Viktor Orbán erfolgreich Geschäftsprojekte auf.

Magyars pro-europäische Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar gewonnen und Orbán nach 16 Jahren an der Regierung abgelöst. Magyar kündigte nach seinem Amtsantritt Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption und Machtmissbrauchs unter der Führung Orbáns an. Drei ehemalige Minister wurden seither festgenommen, darunter der frühere Wirtschaftsminister und Ex-Zentralbankchef György Matolcsy, der als Orbáns "rechte Hand" galt.