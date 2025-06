Nächster Schellhorn: "Liebe NEOS, was ist mit Euch passiert?"

Und wieder ein Schellhorn. Diesmal geht es direkt gegen die NEOS - ein Bruderduell.

Sepp Schellhorn hatte als Staatssekretär für Deregulierung wahrlich keinen leisen Start ins Amt: Eine Dienstwagendebatte, dann ein völlig deplatzierter NS-Vergleich und zu guter Letzt ging Schellhorn dann mit einem Peinlich-Video, mit dem er Werbung machen wollte, gehörig baden.

Schellhorn und die Schlagzeilen

Der Name Schellhorn bringt die NEOS in die Schlagzeilen. Sepp Schellhorn hatte daraufhin kürzlich seinen Abschied von Instagram bekanntgegeben. "Sepp, was machst Du?" ist damit Geschichte. Doch Schellhorn auf Instagram nicht.

"Franz, was machst Du?"

Jetzt heißt es aus pinker Perspektive wohl: "Franz, was machst Du?" Der Schellhorn-Bruder Franz, Chef von Agenda Austria, meldet sich jetzt nämlich zu Wort und gibt den NEOS eine volle Breitseite mit. In einem Video attackiert er die Partei hart: „Liebe NEOS, was ist mit Euch passiert?" fragt der Franz Schellhorn die Partei seines Bruders.