Milliardärs-Insel öffnet ihre Strände jetzt für Alle

Wo bislang nur Prominente und Milliardäre Zugang hatten, dürfen nun auch erstmals normale Urlauber hin. Jedenfalls wenn es nach der Gemeinde geht, die privaten Betreiber laufen jetzt Sturm gegen den Beschluss und ziehen vor Gericht.

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Die korsische Luxusinsel Île de Cavallo öffnet sich schrittweise für die Öffentlichkeit, wobei die Gemeinde Bonifacio im Juni 2026 den Betrieb des Hafens übernommen hat.

Private Betreiber laufen Sturm gegen Übernahme

Die Kommune Bonifacio hat im Sommer 2026 die Kontrolle über den Hafen von Cavallo übernommen, um den Zugang für die Allgemeinheit zu erleichtern. Das berichtete die französische Nachrichtenseite "lessentiel.lu" zuerst.

A photograph shows the Cavallo island from the Lavezzi islands in Bonifacio on the French Mediterranean island of Corsica, on May 17, 2024. (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP) © AFP

Die bisherigen privaten Betreiber (Société du port de Cavallo) wehren sich gegen die kommunale Übernahme und berufen sich auf alte Nutzungsrechte.

Bei der bisherigen Entscheidung des obersten französischen Verwaltungsgerichts handelte es sich nur um ein Eilverfahren (Référé). Die private Betreibergesellschaft wollte die Hafenübernahme per Einstweiligem Rechtsschutz stoppen, ist damit aber gescheitert. Das eigentliche Hauptverfahren, bei dem es um die endgültigen Nutzungsrechte der Reichen geht, steht noch aus, berichtet "Business Insider".

Laut Planungen der Gemeinde könnte der reguläre und vereinfachte Hafenbetrieb schrittweise ab 2027 breiter zugänglich werden – vorausgesetzt, die juristischen Konflikte sind bis dahin beigelegt.

Während das Meer und die unmittelbaren Küstenstreifen nach französischem Recht Teil des öffentlichen Eigentums prinzipiell von Booten aus erreichbar sind, bleibt das Inselinnere mit seinen Wegen und Villen weitgehend in Privatbesitz der Eigentümergemeinschaft.

Justiz ist schon länger aktiv

Dem geht eine jahrelange Vorgeschichte voraus. Die Justiz greift mittlerweile hart durch gegen die privaten Betreiber. Erst im September verurteilte das Strafgericht in Bastia Immobilienentwickler zu einer Geldstrafe von 500.000 Euro. Sie hatten offenbar über Jahre hinweg illegal und ohne Baugenehmigung Bungalows und Mobilheime in die geschützte Naturzone der Insel gebaut, wie "Le Figaro" berichtet.