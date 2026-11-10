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Ab 13. November

"European City of Christmas" mit Sonntagsshopping

Welser Weihanchtswelt
© Stadtmarketing Wels
In den vergangenen Jahren wurden während der Weihnachtszeit in den Welser Fußgängerzonen insgesamt zwischen 800.000 und einer Million Besucherfrequenzen registriert.
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Mit der Auszeichnung "European City of Christmas" steht Wels heuer im internationalen Rampenlicht und darf sich über eine noch größere Aufmerksamkeit und Strahlkraft freuen. Die Welser Weihnachtswelt mit der größten Christkind-Statue der Welt sowie über 800.000 LED-Lichtpunkten öffnet am Freitag, 13. November.

Shops am Sonntag offen

Auch heuer besteht die Möglichkeit, an sechs Sonntagen während der Welser Weihnachtswelt die Geschäfte zu öffnen. Die entsprechende Ausnahmeregelung wurde vom Land Oberösterreich genehmigt. Damit können inhabergeführte Unternehmen innerhalb der festgelegten Innenstadtzone an den Sonntagen vom 15. November bis 20. Dezember 2026 jeweils von 14 bis 18 Uhr ihre Waren anbieten.

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Heuer mehr Kutschenfahrten

Die Welser Weihnachtswelt bietet heuer eine zusätzliche Möglichkeit, die festlich geschmückte Innenstadt auf besondere Weise zu entdecken: Erstmals finden neben den beliebten Kutschenfahrten an den Sonntagen auch an fünf Donnerstagen Rundfahrten statt. Möglich wird dieses zusätzliche Erlebnis durch die Zusammenarbeit mit dem Pferdezentrum Stadl-Paura sowie die Mitwirkung vo Schülern des abz Lambach und der HAK Lambach.

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