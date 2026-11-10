Niederösterreich im Narrenfieber

Die Narren sind los! Morgen um 11.11 Uhr wird Niederösterreich zum Tollhaus, von Pressbaum bis Wiener Neustadt, von Neunkirchen bis Mödling.

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Der Countdown läuft: Morgen, Mittwoch, punkt 11.11 Uhr, werden in Niederösterreich die Narren geweckt. Die Gilden marschieren auf, die Narrenkappen sitzen, die Krapfen stehen bereit.

Der eigentliche Faschingsbeginn folgt zwar erst im Jänner. Doch ab morgen heißt es: Vorhang auf für die fünfte Jahreszeit!

Pressbaum im Narrenfieber

Das große Spektakel steigt in Pressbaum. Am Hauptplatz wird die Stadt zur Landesnarrenhauptstadt 2027 ernannt, zahlreiche Gilden aus dem ganzen Land marschieren auf. Gastgeber ist die Duckhüttler Gilde unter Präsident Richard Breier.

Für die Duckhüttler gibt es einen doppelten Grund zum Feiern: 2027 wird auch ihr 22-jähriges Bestehen begangen. Beim Landesnarrenwecken übernimmt außerdem traditionell das Landesprinzenpaar die närrische Regentschaft.

Neunkirchen gibt ab

Mit dabei sind die Neunkirchner Narren. Die Stadt war 2026 bereits zum vierten Mal in ihrer Geschichte Landesnarrenhauptstadt und gibt den Titel nun weiter. Gildenpräsident Wilhelm Haberbichler und seine Narren erwartet ein stressiger Tag.

Zuletzt hat die Neunkirchner Gilde das 51. Landesnarrenwecken ausgerichtet, mit 23 Gilden und Ehrengästen aus Politik und Kirche. Den krönenden Abschluss bildete der große Faschingsumzug im Februar.

Eulen übernehmen Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt holen sich die Eulen Faschingsgilde rund um Präsident Christian Guttmann traditionell im Alten Rathaus den Rathausschlüssel. Symbolisch müssen die Stadtoberen die Macht abgeben, die gewohnte Ordnung ist damit bis Faschingsdienstag außer Kraft gesetzt.

Zurückgegeben wird der Schlüssel erst am Faschingsdienstag. Dann feiern die Eulen am Hauptplatz den Höhepunkt für die Kinder der Stadt. Die Gilde hält seit Jahren das Brauchtum hoch und bringt Jung und Alt zusammen.

Mödling: "Mömö!"

Und Mödling? Dort steht das Motto für die Saison schon fest: "Mödling im Märchenwald". Der Mödlinger Förderungsverein hat es bereits der Stadtspitze rund um Bürgermeisterin Silvia Drechsler präsentiert.

Das scheidende Herzogspaar Heinrich XIX. und Carolin I. hat die Insignien bereits an Thronwächter Peter Holakovsky übergeben. Das neue Herzogspaar erhält sie beim Herzogsempfang am 8. Jänner 2027, der das Mödlinger Faschingsjahr einläutet. Dann heißt es wieder "Mömö!".

Eines ist sicher: Ab morgen haben in Niederösterreich die Narren das Sagen.