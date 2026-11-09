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Nach 31.12. zu spät

NÖ-CARD mit drei Gratismonaten

Rudolf Preyer
von
Weihnachtsaktion: Niederösterreich-CARD drei Monate länger nutzen.
© Niederösterreich Werbung
Wer die Niederösterreich-CARD bis 31. Dezember 2026 neu kauft, bekommt drei Monate gratis dazu. Die Karte gilt dann 15 Monate.
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Die Niederösterreich-CARD öffnet die Tür zu über 365 Ausflugszielen, von Museen über Bäder bis zu Kletterhallen. Neukäufer nutzen sie ab 1. Jänner 2027 bis 31. März 2028.

"Die Niederösterreich-CARD ist das ideale Weihnachtsgeschenk für jeden Geschmack", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Für CARD-Chef Klemens Wögerer können "die gemeinsamen Erlebnisse gleich nach den Feiertagen beginnen".

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Winterspaß inklusive

Auch im Winter ist vieles gratis: Eislaufplätze wie in Tulln, Skigebiete wie auf der Rax, Bäder wie die Aquacity St. Pölten und Museen wie das Museum Niederösterreich.

Die Aktion kostet für Erwachsene 90 Euro, für Jugendliche 48 Euro. Erhältlich ist die CARD im Onlineshop, in der NÖ-CARD-App, in Trafiken, bei Raiffeisenbanken und an OMV-Tankstellen. Später gekaufte Karten gelten erst ab 1. April 2027.

Schöne Ziele

Zu den Highlights zählen Schloss Hof, die Schneebergbahn, die Kittenberger Erlebnisgärten, der Eis-Greissler-Erlebnispark und der Adventexpress im Zayataler Schienentaxi.

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