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Vorsorgesicherung

40 Millionen Euro für NÖ-Pflegenachwuchs

Rudolf Preyer
von
Mag. Volker Knestel, MSc, Bakk., Geschäftsführer NÖGUS; Mag. Ulrike Prommer, Geschäftsführerin IMC Krems; Landesrat Martin Antauer; &nbsp;FH-Prof. Dipl.-Ing. Johann Haag, Geschäftsführer der USTP St.Pölten; Mag. (FH) Axel Schneeberger, Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt
© NLK Burchhart
Das Land Niederösterreich sichert die Ausbildung von Gesundheitsberufen für weitere drei Jahre. Allein im Studienjahr 2026/27 fließen bis zu 39,6 Millionen Euro.
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Der NÖGUS verlängert die Förderverträge für die Gesundheitsstudiengänge an IMC Krems, USTP St. Pölten und FH Wiener Neustadt. Die Gesundheitsplattform beschloss die neue Förderperiode von Oktober 2026 bis September 2029.

Gefördert werden Studienplätze von Gesundheits- und Krankenpflege über Hebammen und Physiotherapie bis Biomedizinische Analytik. Diesen Herbst starteten über 1.100 Studienanfänger.

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"Damit sie morgen für uns da sein können, müssen wir heute in ihre professionelle Ausbildung investieren", betont Landesrat Martin Antauer (FPÖ). NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel nennt die Verträge "eine Investition in die Versorgungssicherheit der niederösterreichischen Bevölkerung".

Zusätzlich gibt es Zuschüsse für die Pflege-Standorte Mauer, Horn und Mistelbach. Jede der drei Hochschulen erhält außerdem bis zu 250.000 Euro Forschungsbasisfinanzierung pro Studienjahr.

Finanzierung der Studienplätze

Gefördert werden Studienplätze in folgenden Studien- und Lehrgängen von IMC Krems, USTP – University of Applied Sciences St. Pölten und Fachhochschule Wiener Neustadt:

die Bachelorstudiengänge Gesundheits- und Krankenpflege, Hebammen, Ergotherapie, Physiotherapie, Diätologie, Logopädie, Radiologietechnologie, Biomedizinische Analytik und Musiktherapie, die Masterstudiengänge Advanced Nursing Practice, Angewandte Gesundheitswissenschaften und Musiktherapie und der Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege.

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