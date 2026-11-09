Weihnachtsvorfreude
Christbaumbauern aus NÖ versprechen "Preistreue"
Während draußen die letzten Herbstblätter fallen, wird auf den Christbaumhöfen schon Schmuckreisig geschnitten. Die ersten Dekobäume machen sich bereit für ihren großen Auftritt. "Ein kleiner Adventbaum auf der Terrasse, ein geschmücktes Bäumchen im Eingangsbereich oder frisches Reisig für den Adventkranz – viele holen sich die Weihnachtsstimmung schon Wochen vor dem Fest nach Hause", erzählt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbauern. Manche gönnen sich am Heiligen Abend sogar einen zweiten Baum. Fehlen nur noch die Kekse!
Die älteren Bäume konnten in der Dürrezeit gerettet werden
Trotz Trockenheit gibt es gute Nachrichten für alle wirklilchen Weihnachtsfans. Die jungen Setzlinge hat die Dürre hart getroffen, ein Großteil muss neu gesetzt werden. Die älteren Bäume haben Handarbeit, Erfahrung und Herzblut gerettet. Ältere Tannen können zudem dank ihres ausgeprägten Wurzelsystems Wasser aus tieferen Bodenschichten erschließen. "Umso mehr freut es mich, dass wir auch dieses Jahr wieder Christbäume in hervorragender Qualität anbieten können", strahlt Reithner.
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Leistbar und echt
„Uns ist bewusst, dass die Konsumentinnen und Konsumenten gerade in der Weihnachtszeit auf ihre Ausgaben achten. Deshalb ist es uns besonders wichtig, heimische Christbäume weiterhin zu fairen und leistbaren Preisen anzubieten", sagt Reithner. Die Preise bleiben also im Blick. "Der Christbaum aus Niederösterreich soll auch weiterhin ein Stück leistbare Weihnachtstradition bleiben", betont der ARGE-Obmann. Weil Pflege, Personal, Transport und Standgebühren teurer geworden sind, kommt es vereinzelt zu moderaten Preisanpassungen. Die Betriebe halten sie so gering wie möglich, verspricht Reithner.
Lokal einkaufen
Auch der Standort macht einen Unterschied: Ein Stand in bester Wiener Innenstadtlage kostet mehr als der Bauernhof. Reithners Tipp: den Christbaumkauf mit einem Wochenendausflug verbinden. Am Christbaumhof sucht man in Ruhe den Traumbaum aus, bekommt Qualität aus erster Hand und lernt vielleicht die Menschen kennen, die ihn jahrelang gepflegt haben.
Die blau-gelbe Herkunftsschleife garantiert niederösterreichische Herkunft. Standorte und Ab-Hof-Verkaufsstellen stehen auf www.weihnachtsbaum.at, einfach Postleitzahl eingeben. Denn eines ist klar: Weihnachten kommt bestimmt!
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