Wilde Spekulationen um Christian Horner (51)

Ex-Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya lässt mit einem brisanten Gerücht aufhorchen.

Es war ein echter Paukenschlag: Mitte Juli wurde Christian Horner in seiner Funktion als Teamchef von Red Bull Racing entbunden. Während sich der Rennstall neu aufstellt, wird in Medien bereits über ein Comeback des 51-Jährigen spekuliert. Der Engländer wurde in den letzten Wochen bereits mit Alpine, Aston Martin und Cadillac in Verbindung gebracht, etwas Konkretes kam dabei aber noch nicht raus.

Arbeitsverbot?

Der ehemalige Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya lässt nun mit einem brisanten Gerücht aufhorchen. „Mit allem, was passiert ist, und der Abfindung, die Red Bull ihm gezahlt haben muss, ist er finanziell abgesichert", so der Kolumbianer in seinem Podcast MontoyAS.

Montoya im Gespräch mit Horner © Getty

Der Ex-Fahrer spekuliert mit einem Arbeitsverbot. „Vielleicht war Teil des Deals, dass er nie wieder in der Formel 1 arbeiten darf. Das wäre das Einzige, was ihn stoppen würde", so Montoya. Bestätigung für eine solche Klausel gibt es hingegen nicht.