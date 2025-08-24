Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Christian Horner
© Getty

Nach Red-Bull-Aus

Wilde Spekulationen um Christian Horner (51)

24.08.25, 08:22
Teilen

Ex-Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya lässt mit einem brisanten Gerücht aufhorchen. 

Es war ein echter Paukenschlag: Mitte Juli wurde Christian Horner in seiner Funktion als Teamchef von Red Bull Racing entbunden. Während sich der Rennstall neu aufstellt, wird in Medien bereits über ein Comeback des 51-Jährigen spekuliert. Der Engländer wurde in den letzten Wochen bereits mit Alpine, Aston Martin und Cadillac in Verbindung gebracht, etwas Konkretes kam dabei aber noch nicht raus.

Arbeitsverbot?

Der ehemalige Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya lässt nun mit einem brisanten Gerücht aufhorchen. „Mit allem, was passiert ist, und der Abfindung, die Red Bull ihm gezahlt haben muss, ist er finanziell abgesichert", so der Kolumbianer in seinem Podcast MontoyAS. 

Montoya

Montoya im Gespräch mit Horner

© Getty

Der Ex-Fahrer spekuliert mit einem Arbeitsverbot. „Vielleicht war Teil des Deals, dass er nie wieder in der Formel 1 arbeiten darf. Das wäre das Einzige, was ihn stoppen würde", so Montoya. Bestätigung für eine solche Klausel gibt es hingegen nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden