Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
F1-Hammer! Traditionsteam ändert plötzlich den Namen
© Getty

Königsklasse

F1-Hammer! Traditionsteam ändert plötzlich den Namen

22.08.25, 13:56
Teilen

Das Schweizer Formel-1-Team Sauber wird beim Grand Prix der Niederlande nicht wie gewohnt unter dem Namen Stake F1 Team antreten. 

Grund dafür sind die strengen Glücksspielgesetze des Landes, die seit Jahresbeginn Werbung für Online-Glücksspielanbieter bei Sportveranstaltungen verbieten.

Da Stake eine Glücksspielplattform ist, darf der Name in Zandvoort nicht auf den Boliden oder Teamkleidungen erscheinen. Für dieses eine Rennen tritt der Rennstall daher unter der Bezeichnung „Kick Sauber“ an. Schon beim Rennen im belgischen Spa-Francorchamps musste das Team aufgrund ähnlicher gesetzlicher Vorgaben denselben Schritt setzen.

Die vorübergehende Namensänderung ist notwendig, um den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Für Sauber bedeutet dies allerdings keinen dauerhaften Bruch mit Hauptsponsor Stake: Ab dem nächsten Grand Prix wird das Team wieder unter der üblichen Bezeichnung antreten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden