F1-Hammer! Traditionsteam ändert plötzlich den Namen

Das Schweizer Formel-1-Team Sauber wird beim Grand Prix der Niederlande nicht wie gewohnt unter dem Namen Stake F1 Team antreten.

Grund dafür sind die strengen Glücksspielgesetze des Landes, die seit Jahresbeginn Werbung für Online-Glücksspielanbieter bei Sportveranstaltungen verbieten.

Da Stake eine Glücksspielplattform ist, darf der Name in Zandvoort nicht auf den Boliden oder Teamkleidungen erscheinen. Für dieses eine Rennen tritt der Rennstall daher unter der Bezeichnung „Kick Sauber“ an. Schon beim Rennen im belgischen Spa-Francorchamps musste das Team aufgrund ähnlicher gesetzlicher Vorgaben denselben Schritt setzen.

Die vorübergehende Namensänderung ist notwendig, um den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Für Sauber bedeutet dies allerdings keinen dauerhaften Bruch mit Hauptsponsor Stake: Ab dem nächsten Grand Prix wird das Team wieder unter der üblichen Bezeichnung antreten.