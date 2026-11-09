Ausgebremst!
Wiener Straßenbahnen: 1 Problemstelle alle 2 Kilometer
Wer in Wien mit der Straßenbahn unterwegs ist, braucht mitunter Geduld. Während sich die Situation bei den U-Bahnen in letzter Zeit deutlich verbessert hat, bleibt die Lage bei den Bims - wie die Straßenbahnen hier im Volksmund heißen - weiter angespannt. Aktuell gibt es im örtlichen Netz laut Wiener Linien 81 sogenannte betrieblich relevante Langsamfahrstellen auf einer Länge von 178 Kilometern Gleisen - knapp eine Problemstelle pro zwei Kilometer also. Dort müssen die Garnituren ihr Tempo reduzieren, weil die Infrastruktur nicht mehr im besten Zustand ist. Die U-Bahnen hingegen verzeichnen derzeit nur 16 solcher Stellen.
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Offizielle Zahlen zeigen, vor welcher Mammutaufgabe die Stadt Wien steht: Im Jahr 2020 wurden im hiesigen Straßenbahnnetz noch 84 Langsamfahrstellen gezählt. Bis 2023 stieg dieser Wert rasant auf 147 an. Erst durch eine geänderte Zählweise verringerte sich diese Zahl markant - die damit zusammenhängenden Probleme sind damit freilich nicht verschwunden.
Im sechstgrößten Straßenbahnnetz der Welt wollen die Wiener Linien bis Ende 2026 rund 12,5 Kilometer Gleise erneuern und 33 Weichen austauschen. Das kostet natürlich Geld: Während in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 76 Millionen Euro investiert wurden, hat man laut Finanzbericht 2025 für heuer gut 40 Millionen Euro veranschlagt. Zahlreiche Wiener Bim-Fahrgäste müssen sich trotz der Arbeiten wohl oder übel noch länger in Geduld üben, wenn sie etwa am Weg ins Büro oder zu Freunden und Familie sind.
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