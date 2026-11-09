Wiener Straßenbahnen: 1 Problemstelle alle 2 Kilometer

Schneckentempo statt Fahrt aufnehmen - das Bim-Netz der Bundeshauptstadt hat ein Problem: An aktuell 81 Stellen muss wegen schadhafter Gleise abgebremst werden. Dabei nehmen die Wiener Linien für den Umbau und Verbesserungen kräftig Geld in die Hand - allein 76 Millionen Euro in den Jahren 2024 und 2025.

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Wer in Wien mit der Straßenbahn unterwegs ist, braucht mitunter Geduld. Während sich die Situation bei den U-Bahnen in letzter Zeit deutlich verbessert hat, bleibt die Lage bei den Bims - wie die Straßenbahnen hier im Volksmund heißen - weiter angespannt. Aktuell gibt es im örtlichen Netz laut Wiener Linien 81 sogenannte betrieblich relevante Langsamfahrstellen auf einer Länge von 178 Kilometern Gleisen - knapp eine Problemstelle pro zwei Kilometer also. Dort müssen die Garnituren ihr Tempo reduzieren, weil die Infrastruktur nicht mehr im besten Zustand ist. Die U-Bahnen hingegen verzeichnen derzeit nur 16 solcher Stellen.

Offizielle Zahlen zeigen, vor welcher Mammutaufgabe die Stadt Wien steht: Im Jahr 2020 wurden im hiesigen Straßenbahnnetz noch 84 Langsamfahrstellen gezählt. Bis 2023 stieg dieser Wert rasant auf 147 an. Erst durch eine geänderte Zählweise verringerte sich diese Zahl markant - die damit zusammenhängenden Probleme sind damit freilich nicht verschwunden.

Gleisarbeiten der Wiener Linien im örtlichen Straßenbahnnetz. © Max Döringer

Im sechstgrößten Straßenbahnnetz der Welt wollen die Wiener Linien bis Ende 2026 rund 12,5 Kilometer Gleise erneuern und 33 Weichen austauschen. Das kostet natürlich Geld: Während in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 76 Millionen Euro investiert wurden, hat man laut Finanzbericht 2025 für heuer gut 40 Millionen Euro veranschlagt. Zahlreiche Wiener Bim-Fahrgäste müssen sich trotz der Arbeiten wohl oder übel noch länger in Geduld üben, wenn sie etwa am Weg ins Büro oder zu Freunden und Familie sind.