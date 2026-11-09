Trauriges Aus für XXL-Mascherl: Stadt-Auflagen verhindern Weihnachtszauber

Ausgerechnet der Erfolg bei Touristen wird der berühmten Riesenschleife zum Verhängnis. Wegen der Auflagen der Stadt wird das XXL-Mascherl heuer nicht aufgehängt. Die Hoffnung auf ein Comeback bleibt.

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Jetzt ist es traurige Gewissheit! Das berühmte rote XXL-Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer wird heuer nicht an der Kreuzung Kärntner Straße und Walfischgasse zu sehen sein. Nach wochenlangem Hoffen und Verhandlungen mit der Stadt Wien steht fest, dass die beliebte Weihnachtsdekoration nicht an die Fassade des Palais Todesco zurückkehren kann. Der Grund sind neue behördliche Auflagen, die für das Unternehmen finanziell und organisatorisch nicht zu bewältigen sind.

Seit 2009 gehört die riesige rote Schleife für viele Menschen zur Adventzeit wie Punsch und Christkindlmärkte. Durch soziale Medien und Reiseblogger hat sie in den vergangenen Jahren sogar internationale Berühmtheit erlangt. Touristen aus aller Welt planen ihren Wien-Besuch teilweise sogar nach dem Fotomotiv. Doch ausgerechnet dieser Erfolg ist der ikonischen Deko nun zum Verhängnis geworden.

oe24 hatte als erstes Medium über das drohende Aus des XXL-Mascherls berichtet. Die Geschichte wurde anschließend von zahlreichen anderen Medien aufgegriffen. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Täglicher Ordnerdienst auf eigene Kosten

Wie Sascha Trefelik von Popp & Kretschmer gegenüber oe24 erklärt, konnte mit der Stadt Wien keine Einigung erzielt werden. Zwar wäre eine Genehmigung grundsätzlich möglich gewesen, allerdings nur unter Bedingungen, die das Unternehmen nicht erfüllen kann. Ein wesentlicher Knackpunkt ist die Forderung nach einem privaten Ordnerdienst, der während der gesamten Adventzeit täglich von Montag bis Sonntag im Einsatz sein müsste. Die Kosten dafür hätte Popp & Kretschmer selbst tragen müssen. "Wir haben diesen Vorschlag sorgfältig geprüft", erklärt Trefelik. Angesichts der angespannten Lage im Einzelhandel sei die zusätzliche finanzielle Belastung jedoch nicht zu stemmen. Hinzu kommt ein weiteres Problem. "Zudem hätte ein privater Ordnerdienst keine behördlichen Befugnisse und könnte die Ordnung im öffentlichen Raum daher auch nicht verbindlich gewährleisten", gibt Trefelik zu bedenken.

Weihnachtsbeleuchtung müsste notfalls abgeschaltet werden

Bei zu großem Besucherandrang hätte die Beleuchtung des XXL-Mascherls sogar abgeschaltet werden müssen. © TBauer

Eine weitere Auflage sorgt für Unverständnis. Bei erhöhtem Besucherandrang und einer dadurch verursachten Beeinträchtigung des Verkehrs hätte das Modehaus in Absprache mit der Polizei die Beleuchtung dimmen oder sogar vollständig abschalten müssen. Für Popp & Kretschmer wäre damit nicht absehbar gewesen, wann das Mascherl tatsächlich leuchten darf. Die Kosten für Montage und Ordnerdienst wären unabhängig davon angefallen.

Trefelik sieht darin auch eine grundsätzliche Frage. Sollten private Unternehmen künftig für Weihnachtsdekorationen im öffentlichen Raum einen eigenen Ordnungsdienst finanzieren müssen, könnte dies einen Präzedenzfall schaffen. Unklar sei insbesondere, wer letztlich die Verantwortung und mögliche Haftung übernimmt.

Seit 17 Jahren kein Unfall bekannt

Dass die Sicherheit an der Kreuzung Kärntner Straße und Walfischgasse gewährleistet sein muss, stellt das Modehaus ausdrücklich nicht infrage. Im vergangenen Advent hatten sich dort zeitweise derart viele Touristen versammelt, dass die Polizei einschreiten musste. Auch Sperrgitter kamen zum Einsatz.

"Die Sicherheit der Passantinnen und Passanten hat selbstverständlich hohe Priorität", betont Trefelik. Allerdings verweist er darauf, dass nach Kenntnis des Unternehmens seit der erstmaligen Anbringung im Jahr 2009 kein Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer im Zusammenhang mit der Masche zu Schaden gekommen ist.

Der Ansturm auf das XXL-Mascherl sorgte im Vorjahr für Polizeieinsätze. © TBauer

Die Gespräche mit der Stadt seien intensiv geführt worden, eine für beide Seiten tragbare Lösung habe sich dennoch nicht finden lassen. Dabei gehe es dem Unternehmen keineswegs darum, den zuständigen Stellen Vorwürfe zu machen. Vielmehr wünsche man sich nachvollziehbare und einheitliche Regeln für die Nutzung des öffentlichen Raums.

Hoffnung auf ein Comeback bleibt

Ganz aufgeben will Popp & Kretschmer seine Weihnachtstradition aber nicht. "Wir hoffen, den Dialog mit der Stadt fortsetzen und zu einem späteren Zeitpunkt doch eine für alle Seiten tragbare Lösung finden zu können", erklärt Sascha Trefelik. Für heuer hat sich das Unternehmen zumindest eine Alternative überlegt, auf die es bereits auf seiner Instagram-Seite hinweist.

"Free the Bow" lautet der Aufruf nach dem Aus für das XXL-Mascherl. © Popp & Kretschmer

Unter dem Hashtag #freethebow soll die berühmte Schleife auch ohne ihren gewohnten Platz an der Fassade im Gespräch bleiben. Fest steht jedenfalls, dass eines der bekanntesten Weihnachtsmotive der Innenstadt heuer fehlen wird. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der sich die Kärntner Straße wieder mit Adventgästen aus aller Welt füllt.