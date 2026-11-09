Weihnachtsgospel mit Elvis-Sängerin im Stephansdom

Im Stephansdom erklingen Anfang Dezember amerikanische Weihnachtslieder und Gospelmusik. Mit dabei sind Musiker, die einst mit Elvis Presley und Ray Charles gearbeitet haben.

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Ein Hauch von Las Vegas zieht in den Stephansdom ein. Mit Donna Rhodes kommt am 2. Dezember eine Sängerin nach Wien, die einst mit dem legendären Elvis Presley im Tonstudio stand. Gemeinsam mit Dennis Jale und der Morris Family sorgt sie ab 20.30 Uhr mit amerikanischen Weihnachtsliedern, traditioneller Gospelmusik und spirituellen Klassikern für einen außergewöhnlichen Konzertabend. Der Erlös kommt dem Verein "Unser Stephansdom" zugute.

Musikerfamilie aus Nashville gastiert in Wien

Ihre Stimme ist auf einigen der größten Hits des King of Rock 'n' Roll zu hören. Als Backgroundsängerin von Elvis Presley wirkte Donna Rhodes an Welthits wie "Suspicious Minds", "In the Ghetto", "Don’t Cry Daddy" und "Kentucky Rain" mit. Auch nach ihrer Zeit mit dem King war die Sängerin gefragt. In den 1970er-Jahren arbeitete sie mit Musikgrößen wie Johnny Cash, Al Green, Neil Diamond, Paul Anka und Roy Orbison zusammen.

Für ihren Auftritt in Wien bringt Rhodes ihre Familie aus Nashville mit. Ihr Ehemann Craig Morris stand in den 1980er-Jahren mit Ray Charles auf der Bühne und arbeitete mit ihm im Tonstudio. Auch mit Johnny Cash und Loretta Lynn hat er musiziert. Gemeinsam mit ihren Kindern Sam und Savannah Morris bildet das Paar die Morris Family, die im Stephansdom ihre Stimmen erklingen lässt.

Dennis Jale arbeitete mit Elvis-Gefährten

Für Dennis Jale ist die Musik des King of Rock 'n' Roll seit vielen Jahren ein fester Bestandteil seiner Karriere. Der gebürtige Wiener hat mit zahlreichen Musikern zusammengearbeitet, die einst an der Seite von Elvis Presley standen. Dazu zählen die legendären Sweet Inspirations und die mit einem Grammy ausgezeichneten Imperials, mit denen Jale mehr als ein Jahrzehnt lang auf der Bühne stand. Beim Benefizkonzert erhält das Ensemble außerdem Unterstützung vom Wiener KinderChor, der mit geistlichen Werken und traditionellen Spirituals für weitere musikalische Höhepunkte sorgt.

Einnahmen fließen in die Erhaltung des Doms

American Gospels zugunsten des Stephansdoms. © APA/ROLAND SCHLAGER

Während im Stephansdom weihnachtliche Klänge zu hören sind, geht es bei dem Konzert auch um die Zukunft des historischen Bauwerks. Der Verein "Unser Stephansdom" engagiert sich seit fast 40 Jahren für dessen Erhaltung und finanziert die laufenden Sanierungsarbeiten ausschließlich durch Spenden und Sponsoren. "Mein großer Dank gilt allen Mitwirkenden, die mit diesem Benefizkonzert zugleich einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unseres Wahrzeichens leisten", betont Vereinsobmann Günter Geyer. In den kommenden Jahren steht vor allem die Renovierung der Nordgiebel auf dem Programm. Die Einnahmen des Konzerts sollen dabei helfen, diese Arbeiten zu finanzieren.

Karten für den Gospelabend ab 25 Euro

Wer die ehemaligen musikalischen Weggefährten von Elvis Presley live erleben möchte, kann sich bereits Karten sichern. Die Tickets kosten je nach Kategorie 25, 35, 50 oder 60 Euro. Karten können unter www.kunstkultur.com, telefonisch unter 01/581 86 40 oder per E-Mail an tickets@kunstkultur.com bestellt werden. Auch im Domshop sind Eintrittskarten täglich von 9 bis 18 Uhr erhältlich