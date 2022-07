Mann masturbiert an Aldi-Kassa: Haft entgangen

Ein Mann entgeht einer Gefängnisstrafe, nachdem er an einer Aldi-Kassa zu masturbieren begonnen hatte.

Alexander Clarke aus England ist einer Gefängnisstrafe entgangen, nachdem er eine Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen eine Anordnung wegen sexueller Gefährdung erhalten hatte.

Der Wiederholungstäter erschreckte eine Kundin, die vor ihm bei Aldi in der Palmerston Road in Bournemouth, Dorset, einkaufte, indem er in seinen Hosenbund griff, um schamlos zu masturbieren. Das Opfer hatte mitbekommen, dass Clarke etwas im Schilde führt, nachdem er sich ihr seltsam genähert hatte und sie zunächst vermutet hatte, dass er ihr einen Laptop aus der Tasche stehlen wollte, berichtet das Bournemouth Daily Echo.

Mitarbeiter der Filiale verständigten die Polizei. Der Mann flüchtete zunächst und konnte erst sechs Monate später festgenommen werden.

Obwohl Recorder Garlick QC zugab, dass es "keinen Zweifel" daran gebe, dass Clarke für das Vergehen ins Gefängnis gehört, erklärte er, er sei "gerade vom Gegenteil überzeugt" worden. Stattdessen wurde Clarke, 58, aus Richmond Park Close, Bournemouth, zu einer 12-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die für zwei Jahre ausgesetzt wurde und 60 Tage für Rehabilitationsmaßnahmen und 200 Stunden unbezahlte Arbeit beinhaltet. Gegen den Täter wurde außerdem ein zweijähriges Berufsverbot verhängt.